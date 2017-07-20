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    Уткин: «Не могу понять, за счет чего «Спартак» выиграл чемпионат в прошлом сезоне»

    Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о проблемах «Спартака». По его мнению, у красно-белых явная проблема со средней линией.

    «Проблемы «Спартака» предсказуемы и понятны. Это не кризис, а понятный фронт работ. Нехватка игрока в середине поля. И дело не персонально в отсутствии Зобнина. Сказал бы, что в матче с «Динамо» Каррера решал весьма интересную для себя задачу – как играть в нападении.

    В два форварда играть весьма большая роскошь. Дилемма проста. Зе Луиш – фундаментальный игрок для команды. Постоянно выигрывает верховые мячи, может играть столба. Но он уже два года в команде и этот футболист не бомбардир. А Луис Адриано сразу показал, что он именно бомбардир. Они хорошо дополняют друг друга. «Спартак» не имеет игроков, чтобы при игре в два форварда и четыре полузащитника надежно играть в защите.

    Честно, не могу понять, за счет чего «Спартак» выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Мне понятно, почему «Зенит» и ЦСКА сделали шаг назад», – сказал Уткин.

    Напомним, что «Спартак» не выигрывал чемпионство с 2001 года. Эту тенденцию удалось переломить в прошедшем сезоне.

    Источник: Спорт FM

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    20.07.2017 09:56
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 20 июля 2017, 15:16

      Вась,ну ты че хочешь сказать ,что зенька и кони честно до этого становились,а мы нет ?))ну да ,наверное,поэтому нам дали пробить первый пендаль только в 23 или каком там туре)))надоели эти нытики и завистники....

      3
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 июля 2017, 14:25

      В прошлом сезоне наши арбитры, своими скандальными решениями, ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место, а в этом сезоне эти антифутбольные финты Федуна продолжаются!
      Матч Спартака с Динамо это наглядно всем показал!
      Червиченко высказал очень интересную мыль, а главное ПРАВДИВУЮ, которая полностью соответствует сегодняшним реалиям Спартака и Федуна!
      - Что укреплять «Спартаку»?
      Надо ещё сильнее укрепить судейскую позицию, тогда будет всё великолепно».
      - «Спартак», как в этом, так и в предыдущем сезоне сделал ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство в свою пользу, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Судейство Карасёва было плохим, но и оно не помогло Спартаку ВЫИГРАТЬ, как в матче с Локомотивом, когда арбитр Безбородов СКАНДАЛЬНО судил в пользу Спартака!
      Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать!
      Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно!
      Потому что забесплатно только кошки родятся, а наши арбитры на этом хорошо заработали и продолжают зарабатывать!
      Недавний матч Спартака с Локомотивом вам тому ВОПИЮЩИЙ пример скандального и безобразного судейства Безбородова в пользу Спартака!
      ФЕДУН: "СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ КАРАСЁВ БОЛЬШЕ НЕ СУДИЛ", а что???
      Федун сменил гнев на милость в пользу Спартака?
      И вот вам результат скандального судейства Карасёва в пользу Федуна!
      Карасёв очень старался УГОДИТЬ Федуну, но не получилось.
      Спартак разжился одним очком, и то благодаря Карасёву, и его офсайду!
      Даже арбитр Карасёв ничего не смог сделать с "Динамо".
      Это было безобразное судейство Карасёва в пользу федуновских - СКАНДАЛ уже в первом же туре!
      Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства, а честно Спартак играть и выигрывать НЕ УМЕЕТ!
      Прошлый сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории России и СССР!
      Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

      -3
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      Рейтинг: +451

      frizom > Popularov 20 июля 2017, 15:52

      Ахаха, какой же ты все таки смешной!
      Везде у тебя заговоры, покупки судей и договорняки...
      Столько времени тратишь на свои посты-простыни и никто тебя не воспринимает. Может тебе работать пойти?

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > Popularov 20 июля 2017, 18:40

      Тебе бы писателем быть.

      0
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      Рейтинг: +157

      Huberman 20 июля 2017, 14:10

      Сам же на свой вопрос ответил.
      «Зенит» и ЦСКА сделали шаг назад», – сказал Уткин.
      Припил с утреца Василий!

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      Рейтинг: +901

      Krics 20 июля 2017, 13:27

      Я не могу понять за счет чего Васёк стал спортивным коментатором, это как сказал В.И.Ленин:" ...каждая кухарка может управлять государством"?

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 июля 2017, 12:46

      А он,наверное, и выиграл за счёт того, что ты- Вася не понял...

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 июля 2017, 12:42

      Вася, ну что ты? Муток сказал,что Спартаку пора уже чемпионом быть , ну и стал он чемпионом..

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 июля 2017, 12:39

      да уймись ты уже, алкаш

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 20 июля 2017, 12:21

      Не могу понять, как ты такой "умный" вообще в телевизор когда-то попал

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 июля 2017, 12:15

      За счёт большого отрыва в очках.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 июля 2017, 11:50

      и не понимай

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