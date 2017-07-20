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  • Уткин: «Не могу понять, за счет чего «Спартак» выиграл чемпионат в прошлом сезоне»

Уткин: «Не могу понять, за счет чего «Спартак» выиграл чемпионат в прошлом сезоне»

20 июля 2017, 09:56
23

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о проблемах «Спартака». По его мнению, у красно-белых явная проблема со средней линией.

«Проблемы «Спартака» предсказуемы и понятны. Это не кризис, а понятный фронт работ. Нехватка игрока в середине поля. И дело не персонально в отсутствии Зобнина. Сказал бы, что в матче с «Динамо» Каррера решал весьма интересную для себя задачу – как играть в нападении.

В два форварда играть весьма большая роскошь. Дилемма проста. Зе Луиш – фундаментальный игрок для команды. Постоянно выигрывает верховые мячи, может играть столба. Но он уже два года в команде и этот футболист не бомбардир. А Луис Адриано сразу показал, что он именно бомбардир. Они хорошо дополняют друг друга. «Спартак» не имеет игроков, чтобы при игре в два форварда и четыре полузащитника надежно играть в защите.

Честно, не могу понять, за счет чего «Спартак» выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Мне понятно, почему «Зенит» и ЦСКА сделали шаг назад», – сказал Уткин.

Напомним, что «Спартак» не выигрывал чемпионство с 2001 года. Эту тенденцию удалось переломить в прошедшем сезоне.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Зобнин Роман Зе Луиш Уткин Василий
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SPARTAK 85
1500534289
За счет большего колличества набранных очков.
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RedWhiteFans2
1500536772
Ты же Вася весь прошлый сезон бухал и нечего не видел. А теперь спрашиваешь как? Ногами, вот как.
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МАКАРШВЕД
1500537275
За счет желания!
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Одинокий волк Маквейд
1500538224
Да чисто случайно обыграл всех соперников, вот и все. Так, Вася, по твоему?
Ответить
Сибирь за Спартак
1500538804
Вася шутит или провоцирует?
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Диктор
1500538917
Ну не каждому дано понять.
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Svoysvoemubrat
1500538984
Вася плюнул в спартаковский горшок, наверное полегчало.
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Krics
1500546449
Я не могу понять за счет чего Васёк стал спортивным коментатором, это как сказал В.И.Ленин:" ...каждая кухарка может управлять государством"?
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Popularov
1500549920
В прошлом сезоне наши арбитры, своими скандальными решениями, ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место, а в этом сезоне эти антифутбольные финты Федуна продолжаются! Матч Спартака с Динамо это наглядно всем показал! Червиченко высказал очень интересную мыль, а главное ПРАВДИВУЮ, которая полностью соответствует сегодняшним реалиям Спартака и Федуна! - Что укреплять «Спартаку»? Надо ещё сильнее укрепить судейскую позицию, тогда будет всё великолепно». - «Спартак», как в этом, так и в предыдущем сезоне сделал ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство в свою пользу, согласно ЦЕНЫ вопроса. Судейство Карасёва было плохим, но и оно не помогло Спартаку ВЫИГРАТЬ, как в матче с Локомотивом, когда арбитр Безбородов СКАНДАЛЬНО судил в пользу Спартака! Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать! Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно! Потому что забесплатно только кошки родятся, а наши арбитры на этом хорошо заработали и продолжают зарабатывать! Недавний матч Спартака с Локомотивом вам тому ВОПИЮЩИЙ пример скандального и безобразного судейства Безбородова в пользу Спартака! ФЕДУН: "СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ КАРАСЁВ БОЛЬШЕ НЕ СУДИЛ", а что??? Федун сменил гнев на милость в пользу Спартака? И вот вам результат скандального судейства Карасёва в пользу Федуна! Карасёв очень старался УГОДИТЬ Федуну, но не получилось. Спартак разжился одним очком, и то благодаря Карасёву, и его офсайду! Даже арбитр Карасёв ничего не смог сделать с "Динамо". Это было безобразное судейство Карасёва в пользу федуновских - СКАНДАЛ уже в первом же туре! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства, а честно Спартак играть и выигрывать НЕ УМЕЕТ! Прошлый сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории России и СССР! Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
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Спартач_навсегда
1500552999
Вась,ну ты че хочешь сказать ,что зенька и кони честно до этого становились,а мы нет ?))ну да ,наверное,поэтому нам дали пробить первый пендаль только в 23 или каком там туре)))надоели эти нытики и завистники....
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