Уткин: «Не могу понять, за счет чего «Спартак» выиграл чемпионат в прошлом сезоне»

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о проблемах «Спартака». По его мнению, у красно-белых явная проблема со средней линией.

«Проблемы «Спартака» предсказуемы и понятны. Это не кризис, а понятный фронт работ. Нехватка игрока в середине поля. И дело не персонально в отсутствии Зобнина. Сказал бы, что в матче с «Динамо» Каррера решал весьма интересную для себя задачу – как играть в нападении.

В два форварда играть весьма большая роскошь. Дилемма проста. Зе Луиш – фундаментальный игрок для команды. Постоянно выигрывает верховые мячи, может играть столба. Но он уже два года в команде и этот футболист не бомбардир. А Луис Адриано сразу показал, что он именно бомбардир. Они хорошо дополняют друг друга. «Спартак» не имеет игроков, чтобы при игре в два форварда и четыре полузащитника надежно играть в защите.

Честно, не могу понять, за счет чего «Спартак» выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Мне понятно, почему «Зенит» и ЦСКА сделали шаг назад», – сказал Уткин.

Напомним, что «Спартак» не выигрывал чемпионство с 2001 года. Эту тенденцию удалось переломить в прошедшем сезоне.