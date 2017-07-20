Селюк: «Трансферы «Спартака»? Чистка состава – тоже усиление»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Спартак» еще успеет усилиться перед стартом в Лиге чемпионов. Он уверен, что чистку состава также можно отнести к усилению в некоторых случаях.

— Клуб пока приобрел только одного игрока — защитника Марко Петковича. Ждем еще трансферы?

— Усиление, конечно, еще будет. Только надо было делать это немножечко раньше. «Спартак» может себе позволить себе повременить с определенными приобретениями, все-таки в Лиге чемпионов команда стартует сразу с группового турнира. Поэтому пока в чемпионате есть возможность посмотреть, какие позиции требуют усиления.

— Мелькающие в новостях Максим Канунников и Роман Нойштедтер могли бы усилить команду?

— Стараюсь никогда не обсуждать слухи. Если бы этот пошел туда, а когда подпишут их… Не люблю такие разговоры. Особенно, когда речь заходит о переходах россиян. Для меня это темный лес. В Европе многие футболисты с такой игрой не нашли бы себе таких денег, таких зарплат. Этих игроков просто никуда не взяли бы.

— Будем просто ждать официальной информации?

— Усиливаться «Спартак» еще будет. И им это действительно необходимо. Самое большое усиление в прошлом году — они избавились от некоторых футболистов. Неплохо было бы избавиться еще от некоторых. Ведь когда чистишь состав — это тоже усиление. Не хватает команде травмированного Романа Зобнина. Болельщики «Динамо» его, кстати, освистали. Но такая же история была, например, с Луишем Фигу в «Реале». Фанаты «Барселоны» его не приняли. Просто такие болельщики. Луис Адриано, например, в каждом новом клубе облизывает эмблему. Говорит, что это навсегда. Просто такой характер.