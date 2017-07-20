Селюк: «Трансферы «Спартака»? Чистка состава – тоже усиление»

- Ранее бывший, а сейчас вновь назначенный, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в прошедшем сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный ресурс.
- Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
- Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона".
Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
- Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта.
У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака».
Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17 защищал «Спартак».
Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футболу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УЩЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку!
Результат на лицо Федуна и Луческу!
Федун и Мутко сияют и СКАЛЯТ зубы, а Миллер и Луческу в печали и им не до смеха.
Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
Такого скандального футбольного сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, ни при СССР, ни при России.
Мирча Луческеу ПОПАЛ под горячую скандальную судейскую руку Федуна!
Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
Зенит думал, что всё пойдёт, как по газовому МАСЛУ, но просчитался!
На то и Федун в нашем чемпионате, чтобы Миллер не дремал!
Стоило только Миллеру слегка ВЗДРЕМНУТЬ, как Федун быстро навел в судействе порядок и выстроил арбитров в очередь в спартаковскую КАССУ!
Такие бешеные деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!!
Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!!
Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!!
Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу и Миллеру не до смеха!!!
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Спартак» еще успеет усилиться перед стартом в Лиге чемпионов. Он уверен, что чистку состава также можно отнести к усилению в некоторых случаях.
— Клуб пока приобрел только одного игрока — защитника Марко Петковича. Ждем еще трансферы?
— Усиление, конечно, еще будет. Только надо было делать это немножечко раньше. «Спартак» может себе позволить себе повременить с определенными приобретениями, все-таки в Лиге чемпионов команда стартует сразу с группового турнира. Поэтому пока в чемпионате есть возможность посмотреть, какие позиции требуют усиления.
— Мелькающие в новостях Максим Канунников и Роман Нойштедтер могли бы усилить команду?
— Стараюсь никогда не обсуждать слухи. Если бы этот пошел туда, а когда подпишут их… Не люблю такие разговоры. Особенно, когда речь заходит о переходах россиян. Для меня это темный лес. В Европе многие футболисты с такой игрой не нашли бы себе таких денег, таких зарплат. Этих игроков просто никуда не взяли бы.
— Будем просто ждать официальной информации?
— Усиливаться «Спартак» еще будет. И им это действительно необходимо. Самое большое усиление в прошлом году — они избавились от некоторых футболистов. Неплохо было бы избавиться еще от некоторых. Ведь когда чистишь состав — это тоже усиление. Не хватает команде травмированного Романа Зобнина. Болельщики «Динамо» его, кстати, освистали. Но такая же история была, например, с Луишем Фигу в «Реале». Фанаты «Барселоны» его не приняли. Просто такие болельщики. Луис Адриано, например, в каждом новом клубе облизывает эмблему. Говорит, что это навсегда. Просто такой характер.