Орещук: «Спартак» – сырая команда для Лиги чемпионов»

Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что игра с в первом туре российской Премьер-лиги показала, что «Спартаку» требуется укрепление перед стартом в Лиге чемпионов.

– С таким составом «Спартаку» будет тяжело играть на два фронта. Для РФПЛ это хорошая команда, но для Лиги чемпионов – сырая.

– Плюс физическая нагрузка будет больше, а значит – и усталость, как это случилось во втором тайме с «Динамо».

– Ну, какая усталость? Чемпионат только начался. И что теперь, если «Спартак» сыграет с условной «Барселоной» в Лиге чемпионов, а через три дня полетит в «Уфу», то обязательно проиграет? Потому что – устали? Если так рассуждать, то «Спартак» ждет борьба за выживание – уставать ведь будут после Лиги чемпионов. Если честно, не понимаю, как об этом можно говорить всерьез. Сезон только начался, после Суперкубка было три дня перерыва. В Англии люди 50 матчей играют в графике через два-три дня – и никто не устает. А у нас только начался сезон: «Устали. Надо отдохнуть».

– А что тогда случилось во втором тайме?

– Думаю, недооценка соперника и правильные перестановки главного тренера «Динамо» по составу. Выход Соу, Вандерсона, Ташаева помогли «Динамо». Можно сказать, что Калитвинцев переиграл Карреру заменами. И динамовцы на характере вытащили игру. Поняли, что с таким «Спартаком» можно спокойно играть.

– Что, прежде всего, требуется усилить «Спартаку» перед Лигой чемпионов?

– Защиту, защиту и еще раз защиту. Впереди – все хорошо.

– Если не усилиться, то в матчах с топ-командами возможен разгром?

– Нет. Но надо понимать, что хочет «Спартак». Если стоит задача просто выйти и наиграть команду в Лиге чемпионов, набраться опыта, то достаточно и этого состава. А если клуб хочет выйти из группы, надо усиливаться. Не забывайте, что «Спартак» будет посеян в первой корзине. При удачной жеребьевке, возможно, что усиления и не потребуется – и так пройдут дальше.