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    Орещук: «Спартак» – сырая команда для Лиги чемпионов»

    Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что игра с в первом туре российской Премьер-лиги показала, что «Спартаку» требуется укрепление перед стартом в Лиге чемпионов.

    – С таким составом «Спартаку» будет тяжело играть на два фронта. Для РФПЛ это хорошая команда, но для Лиги чемпионов – сырая.

    – Плюс физическая нагрузка будет больше, а значит – и усталость, как это случилось во втором тайме с «Динамо».

    – Ну, какая усталость? Чемпионат только начался. И что теперь, если «Спартак» сыграет с условной «Барселоной» в Лиге чемпионов, а через три дня полетит в «Уфу», то обязательно проиграет? Потому что – устали? Если так рассуждать, то «Спартак» ждет борьба за выживание – уставать ведь будут после Лиги чемпионов. Если честно, не понимаю, как об этом можно говорить всерьез. Сезон только начался, после Суперкубка было три дня перерыва. В Англии люди 50 матчей играют в графике через два-три дня – и никто не устает. А у нас только начался сезон: «Устали. Надо отдохнуть».

    – А что тогда случилось во втором тайме?

    – Думаю, недооценка соперника и правильные перестановки главного тренера «Динамо» по составу. Выход Соу, Вандерсона, Ташаева помогли «Динамо». Можно сказать, что Калитвинцев переиграл Карреру заменами. И динамовцы на характере вытащили игру. Поняли, что с таким «Спартаком» можно спокойно играть.

    – Что, прежде всего, требуется усилить «Спартаку» перед Лигой чемпионов?

    – Защиту, защиту и еще раз защиту. Впереди – все хорошо.

    – Если не усилиться, то в матчах с топ-командами возможен разгром?

    – Нет. Но надо понимать, что хочет «Спартак». Если стоит задача просто выйти и наиграть команду в Лиге чемпионов, набраться опыта, то достаточно и этого состава. А если клуб хочет выйти из группы, надо усиливаться. Не забывайте, что «Спартак» будет посеян в первой корзине. При удачной жеребьевке, возможно, что усиления и не потребуется – и так пройдут дальше.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2017 07:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 июля 2017, 14:33

      Спартак и Промес на международной арене себя НИКАК не проявит, потому что их матчи с соперниками не будут судить КУПЛЕННЫЕ арбитры типа Егорова, Безбородова, Мешкова, Сельдякова, Иванова и других - без судейской чести и совести коррупционных арбитров!
      В Лигу Европы Спартак пробился благодаря тому, что купленные арбитры ЗАСУДИЛИ Локомотив из Москвы!
      Они за спартаковские уши затащили федуновцев в Лигу Европы, а там Спартак с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛСЯ!
      Так Спартаку и надо!
      В Лиге Европы федуновские деньги не играют и судей не покупают, а если посмеет подкупить, так Спартак на 10 лет отлучат от европейских кубков!
      А в России у Спартака коррупционные делишки ПРОЦВЕТАЮТ и благодаря судьям Спартак на первом месте!!!
      Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017!
      В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака!

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      Рейтинг: +6309

      порт 20 июля 2017, 09:20

      В ЛЧ поджарят.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июля 2017, 09:00

      Почему все говорят о защите? Ну да, там есть проблемы. Где только столько паспортов найти (минимум 2 - на места Комбарова и Ещенко, в центр, понадеявшись на прогресс Джикии, можно и космолега пристроить). Но - центр сейчас по сути безальтернативный - Глушаков, Фернандо и... кто? А учитывая, что Глушаков явно устал (не дай Бог, от футбола вообще), а Фернандо - не двужильный, там дырища просто - как минимум на ближайшие полгогда, пока Зобнин не оклемается.

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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 20 июля 2017, 08:05

      Зато эта троица любит давать интервью,и язык не устаёт!

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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 20 июля 2017, 07:39

      В защиту чем скорее, тем лучше. И не только в центр. Ещенко надо сплавлять. И Глушакова с Комбаровым следом за ним, если конечно за ум не возмутся.
      Переутомились они видите ли. Целых 2 часа мячик пинали! Ах, бедненькие!

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