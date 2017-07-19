Экс-игрок ЦСКА Сердеров подписал контракт с «Енисеем» Аленичева

Некогда нападающий московского ЦСКА Сердер Сердеров, последний евросезон проведший в болгарской «Славии» и ставший в нем лучшим футболистом команды, подписал контракт с красноярским «Енисеем», который тренирует Дмитрий Аленичев. Срок соглашения – два года.

«Сердеров — воспитанник московского ЦСКА. Выступал в РФПЛ за махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал». Последние полтора года провел в болгарской «Славии», лучшим игроком которой был признан по итогам сезона-2016/17. На счету Сердера в минувшем сезоне 10 мячей и 4 голевых передачи в 27 матчах», – говорится в официальном релизе «Енисея».

После двух туров ФНЛ красноярцы занимают десятое место в турнирной таблице.