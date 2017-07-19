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    Экс-игрок ЦСКА Сердеров подписал контракт с «Енисеем» Аленичева

    Некогда нападающий московского ЦСКА Сердер Сердеров, последний евросезон проведший в болгарской «Славии» и ставший в нем лучшим футболистом команды, подписал контракт с красноярским «Енисеем», который тренирует Дмитрий Аленичев. Срок соглашения – два года.

    «Сердеров — воспитанник московского ЦСКА. Выступал в РФПЛ за махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал». Последние полтора года провел в болгарской «Славии», лучшим игроком которой был признан по итогам сезона-2016/17. На счету Сердера в минувшем сезоне 10 мячей и 4 голевых передачи в 27 матчах», – говорится в официальном релизе «Енисея».

    После двух туров ФНЛ красноярцы занимают десятое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Енисей»

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    19.07.2017 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      Salim_07_ 19 июля 2017, 18:21

      Мог бы и в рфпл поиграть

      -1
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      Рейтинг: +151

      VITPO > Salim_07_ 20 июля 2017, 02:05

      В следующем году и поиграет.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > VITPO 20 июля 2017, 07:22

      ну как Енисей выйдет в вышку, и сыграет, вопросов нет...)))

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