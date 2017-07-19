Мюллер может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах игрока сборной Германии заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», а также «Ювентус».

Главным претендентом на 27-летнего хавбека считается «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп уже пригласил футболиста в свою команду.

Ранее сообщалось, что у Мюллера имеется конфликт с наставником «Баварии» Карло Анчелотти.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги полузащитник провел 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал восемь результативных передач.