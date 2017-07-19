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Мюллер может продолжить карьеру в АПЛ

19 июля 2017, 14:28
15

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах игрока сборной Германии заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», а также «Ювентус».

Главным претендентом на 27-летнего хавбека считается «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп уже пригласил футболиста в свою команду.

Ранее сообщалось, что у Мюллера имеется конфликт с наставником «Баварии» Карло Анчелотти.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги полузащитник провел 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Ливерпуль Челси Арсенал Ювентус Мюллер Томас Клопп Юрген
Комментарии (15)
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zatonn
1500465845
Чушь полнейшая! Не будет этого! Нет, нет и ещё раз нет!
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Павел Амурский
1500466777
Немцам там не уютно.
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hevbn 28
1500466996
Безусловно, если в Баварии не находится места Томасу ,( а так и было в прошлом сезоне ) то ему надо куда нибудь переходить. Думаю Ливерпуль хороший вариант , считаю Клопп найдет место для Мюллера где он сможет заиграть , как раньше.
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zatonn
1500467488
Не пойдёт на это руководство Баварии. Они я думаю, помнят, как фанаты, узнав о преступном сговоре Руммениге и Гвардиолы о продаже Мюллера в МЮ, пригрозили парализовать Мюнхен. И сразу же выступил Руммениге с извинительной речью. Думаю, не станут они наступать на те же грабли.
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Anton-champion
1500469164
Мюллер уже не тот,что был в 2014....Ливерпуль и Ювентус не покупайте его он на.... вам не нужен
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insider_retro
1500473877
Клуб стал в конфликте на сторону тренера и потерял Игрока.... В Англии не пропадёт, ещё не всё сказал в большом футболе!!...
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Danish Dynamite
1500479440
После ухода Швайнштайгера возможно всё... Будет плохо. Бавария-немецкий флагман,и она должна быть немецкой. Мюллер-душа Баварии,это более чем игрок.
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kanosa
1500481289
Уже Швайни отдали за жалкие 10 млн, хватит. Мюллер должен остаться в Баварии
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Avatar 2
1500485717
Не уйдёт
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ЦСКА 3011
1500576889
Чушь
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