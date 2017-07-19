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    Мюллер может продолжить карьеру в АПЛ

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах игрока сборной Германии заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», а также «Ювентус».

    Главным претендентом на 27-летнего хавбека считается «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп уже пригласил футболиста в свою команду.

    Ранее сообщалось, что у Мюллера имеется конфликт с наставником «Баварии» Карло Анчелотти.

    В прошлом розыгрыше Бундеслиги полузащитник провел 27 матчей, в которых забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Bild

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    19.07.2017 14:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 20 июля 2017, 21:54

      Чушь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 19 июля 2017, 20:35

      Не уйдёт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      kanosa 19 июля 2017, 19:21

      Уже Швайни отдали за жалкие 10 млн, хватит. Мюллер должен остаться в Баварии

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 июля 2017, 18:50

      После ухода Швайнштайгера возможно всё... Будет плохо. Бавария-немецкий флагман,и она должна быть немецкой. Мюллер-душа Баварии,это более чем игрок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 17:17

      Клуб стал в конфликте на сторону тренера и потерял Игрока.... В Англии не пропадёт, ещё не всё сказал в большом футболе!!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 19 июля 2017, 15:59

      Мюллер уже не тот,что был в 2014....Ливерпуль и Ювентус не покупайте его он на.... вам не нужен

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 июля 2017, 15:31

      Не пойдёт на это руководство Баварии. Они я думаю, помнят, как фанаты, узнав о преступном сговоре Руммениге и Гвардиолы о продаже Мюллера в МЮ, пригрозили парализовать Мюнхен. И сразу же выступил Руммениге с извинительной речью. Думаю, не станут они наступать на те же грабли.

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июля 2017, 15:23

      Безусловно, если в Баварии не находится места Томасу ,( а так и было в прошлом сезоне ) то ему надо куда нибудь переходить. Думаю Ливерпуль хороший вариант , считаю Клопп найдет место для Мюллера где он сможет заиграть , как раньше.

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > hevbn 28 19 июля 2017, 15:48

      Должен найти место . Согласен .

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 июля 2017, 15:19

      Немцам там не уютно.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 июля 2017, 15:04

      Чушь полнейшая! Не будет этого! Нет, нет и ещё раз нет!

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > zatonn 19 июля 2017, 15:30

      А если при Анчелотти Мюллер так и не сможет заиграть во всю силу, на что и похоже. Папа Карло в прошлом сезоне так и не понял где у него играет Томас, для него нужна свобода , а у итальянца этой свободы нет на поле.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > hevbn 28 19 июля 2017, 15:33

      Так вот если Карло от Томаса избавится(а нельзя забывать, что он воспитанник Академии Баварии и душа коллектива) и при этом повторит результаты прошлого сезона, он автоматически выроет себе могилу, и вот тогда уже на его тренерской карьере можно будет ставить крест!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > zatonn 19 июля 2017, 15:44

      Мне тоже кажется , что Анчелотти не подходит как тренер Баварии, но тут главное , что руководство делает ставку на тренера и Мюллеру в этой ситуации надо что то решать.Если клуб может себе позволить провести еще один средненький сезон, то игрок вряд ли, тем более что Томасу уже будет 28 , только из-за этого я считаю что ему надо задуматься об уходе из команды.P.S. К сожалению в футболе почти не бывает случаев когда ставка делается на игрока , а не на тренера , в отличие например от баскетбола.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > hevbn 28 19 июля 2017, 15:56

      Поживём, как говорится, увидим. А пока у Мюллера с Баварией контракт до 2021. Вопрос может упереться в финансы, коих у Ливерпуля весьма ограничено. Всё же считаю, что утка.

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