Силкин: «Фанатам «Динамо» не надо считать Зобнина предателем»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал инцидент, который произошел во время матча со «Спартаком» между фанатами бело-голубых и полузащитником красно-белых Романом Зобниным.

Ранее сообщалось, что фанаты оскорбляли футболиста, который наблюдал за игрой с ВИП-мест на «Арене Химки».

«Я не знаю, в чем причина произошедшего вчера на трибуне. Надо понимать, что Роман Зобнин перешел в «Спартак» по специальному пункту в контракте, в котором указана отступная стоимость. У «Динамо», вылетевшего из Премьер-лиги и не имеющего финансов, была одна задача – вернуться в Премьер-лигу. На те деньги, которые выручили за Зобнина, приобрели в команду 10 новых футболистов. Он не коренной воспитанник «Динамо», чтобы называть его предателем. Фанатам «Динамо» не надо считать его предателем. Он пришел из академии Коноплева, несколько лет провел в молодежной команде. Это его решение. Вспомните, как Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал», ну освистывали — зачем устраивать подобное? Я не сторонник такого. Считаю, что это неправильно.

«Динамо» вылетело, у Романа Зобнина есть отступные, он перешел в команду, которая стала чемпионом. Ни один футболист не застрахован от травм и так далее. Он мог остаться и получить травму, как он в сборной получил, или на тренировке. Да, принципиальный соперник, я согласен. Я воспитывался так, что для нас самый принципиальный соперник – «Спартак». Нам с детства это прививали. Но распускать руки нельзя. Ты можешь по-разному относиться к человеку, но необязательно бросаться на него. Это жизнь, такие эпизоды бывают. Футбол развивается, и болельщики будут развиваться и прогрессировать. Болеть нужно за свою команду, а не искать что-то у соперника. Очень неприятно, когда идет мат с трибун в сторону одной из команд. Я считаю, что болельщик, который пришел на матч, должен поддерживать свою команду. Я, будучи игроком, приехал в Англию. Один из наших футболистов сделал подкат и чисто забрал мяч. Так болельщики из Англии аплодировали ему. Вот на этих вещах надо учиться и приветствовать хорошее на поле», — сказал Силкин.