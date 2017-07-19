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    Силкин: «Фанатам «Динамо» не надо считать Зобнина предателем»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал инцидент, который произошел во время матча со «Спартаком» между фанатами бело-голубых и полузащитником красно-белых Романом Зобниным.

    Ранее сообщалось, что фанаты оскорбляли футболиста, который наблюдал за игрой с ВИП-мест на «Арене Химки».

    «Я не знаю, в чем причина произошедшего вчера на трибуне. Надо понимать, что Роман Зобнин перешел в «Спартак» по специальному пункту в контракте, в котором указана отступная стоимость. У «Динамо», вылетевшего из Премьер-лиги и не имеющего финансов, была одна задача – вернуться в Премьер-лигу. На те деньги, которые выручили за Зобнина, приобрели в команду 10 новых футболистов. Он не коренной воспитанник «Динамо», чтобы называть его предателем. Фанатам «Динамо» не надо считать его предателем. Он пришел из академии Коноплева, несколько лет провел в молодежной команде. Это его решение. Вспомните, как Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал», ну освистывали — зачем устраивать подобное? Я не сторонник такого. Считаю, что это неправильно.

    «Динамо» вылетело, у Романа Зобнина есть отступные, он перешел в команду, которая стала чемпионом. Ни один футболист не застрахован от травм и так далее. Он мог остаться и получить травму, как он в сборной получил, или на тренировке. Да, принципиальный соперник, я согласен. Я воспитывался так, что для нас самый принципиальный соперник – «Спартак». Нам с детства это прививали. Но распускать руки нельзя. Ты можешь по-разному относиться к человеку, но необязательно бросаться на него. Это жизнь, такие эпизоды бывают. Футбол развивается, и болельщики будут развиваться и прогрессировать. Болеть нужно за свою команду, а не искать что-то у соперника. Очень неприятно, когда идет мат с трибун в сторону одной из команд. Я считаю, что болельщик, который пришел на матч, должен поддерживать свою команду. Я, будучи игроком, приехал в Англию. Один из наших футболистов сделал подкат и чисто забрал мяч. Так болельщики из Англии аплодировали ему. Вот на этих вещах надо учиться и приветствовать хорошее на поле», — сказал Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2017 14:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +324

      hellkid 20 июля 2017, 11:08

      хорошие слова, все четко и по делу.
      получается, что у нас еще не все болельщики спрогрессировали.
      Судя по драке - там участвовали довольно взрослые дядьки - скорее всего у них в голове еще девяностые, когда на стадионах был беспредел. Остановились в развитии

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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 июля 2017, 15:59

      Футбол сейчас таков, что переход из команды в другую - дело нужное, профессиональное, денежное. Никто не осудит игрока, улучшившего при этом свои условия. А если человек перерос свою команду, и есть необходимость уйти? Многих, проведших в наше время всю свою карьеру в одном месте, вы вспомните? Предатель - тот, кто потом своим поведением оскорбляет свой прежний клуб. Спартаковец Онопко на первом же представлении вылизал эмблему принципиального соперника. Ари, любящий языком забивать голы приютившему его Спартаку. Хотел назвать Дзюбу, но не стану, тот болен словесным поносом. Вот эти челы иуды, предатели. К ним отношение должно быть соответствующее, по Высоцкому "бить не надо, разъяснять".

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > serppion 20 июля 2017, 15:05

      Глушакова забыл

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 июля 2017, 14:54

      Молодец

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 19 июля 2017, 14:41

      Хорошо сказал, всё по делу!

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