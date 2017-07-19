Федун – о ничьей с «Динамо»: «Это начало сезона, первый блин вышел комом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ничьей красно-белых с «Динамо» в матче первого тура РФПЛ. Выигрывая со счетом 2:0 после перерыва, во втором тайме команда Массимо Карреры пропустила два безответных мяча.

«Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка (2:1 против «Локомотива» — прим. «Бомбардира») тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться», – считает Федун.

Ранее экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сказал, что не понимает, в какой футбол играет команда.