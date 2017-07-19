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  • Федун – о ничьей с «Динамо»: «Это начало сезона, первый блин вышел комом»

Федун – о ничьей с «Динамо»: «Это начало сезона, первый блин вышел комом»

19 июля 2017, 00:14
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ничьей красно-белых с «Динамо» в матче первого тура РФПЛ. Выигрывая со счетом 2:0 после перерыва, во втором тайме команда Массимо Карреры пропустила два безответных мяча.

«Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка (2:1 против «Локомотива» — прим. «Бомбардира») тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться», – считает Федун.

Ранее экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сказал, что не понимает, в какой футбол играет команда.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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Джавел.
1500412562
Плохой знак для "Спартака".
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Робинзон
1500416646
цветные спартачи хорошо смотрелись зато наши, в том числе и Глушак, - днище .
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Дядя Серёжа
1500431263
Не надо было Спартаку второй гол забивать. Из Локомотива уже ясно было.
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oyabun
1500433547
В таком результате есть и вина Федуна. Где обещанное усиление?!!! Тот же Зе Луиш вторую игру подряд непонятно зачем присутствует на поле, а суперактивного Адриано хватает, увы, максимум на 60 мин игры.
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a-rakhmatov
1500435603
Это просто Динамо возрождается...))
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77SAM
1500436257
Если гнобят за ничью, значит верят и ждут побед "Спартака" и это правильно..А "Динамо" тоже показало ,что не лыком шито .Так что обе команды с удачным стартом !
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Микояновский мясокомбинат
1500443882
Почему комом?? Блины с жаренной свининкой весьма не плохо )))
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neveldomha
1500445122
Привыкайте к таким блинам.
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frizom
1500451136
2 тяжелых матча после предсезонки. Победа и ничья. Вы реально чем то не довольны, или думали что динамо сейчас отдаст 3 очка в домашнем матче? Да они землю вышли грызть после сезона в ФНЛ. Усиления Федун пообещал, так что ждем-с.
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ivanthebest
1500454580
Федун, честно, эта фраза до..бала... На протяжении всего времени, что ты у руля клуба, я её слышал уже 100500 раз, с поводом и без повода... Смени уже на что-нибудь другое, правда, до..бало...
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