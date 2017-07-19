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    Федун – о ничьей с «Динамо»: «Это начало сезона, первый блин вышел комом»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ничьей красно-белых с «Динамо» в матче первого тура РФПЛ. Выигрывая со счетом 2:0 после перерыва, во втором тайме команда Массимо Карреры пропустила два безответных мяча.

    «Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка (2:1 против «Локомотива» — прим. «Бомбардира») тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться», – считает Федун.

    Ранее экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сказал, что не понимает, в какой футбол играет команда.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2017 00:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июля 2017, 11:56

      Федун, честно, эта фраза до..бала... На протяжении всего времени, что ты у руля клуба, я её слышал уже 100500 раз, с поводом и без повода... Смени уже на что-нибудь другое, правда, до..бало...

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      Рейтинг: +451

      frizom 19 июля 2017, 10:58

      2 тяжелых матча после предсезонки. Победа и ничья. Вы реально чем то не довольны, или думали что динамо сейчас отдаст 3 очка в домашнем матче? Да они землю вышли грызть после сезона в ФНЛ.
      Усиления Федун пообещал, так что ждем-с.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > frizom 19 июля 2017, 12:29

      Половиной второго тайма конкретно.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 19 июля 2017, 09:18

      Привыкайте к таким блинам.

      -1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 19 июля 2017, 08:58

      Почему комом?? Блины с жаренной свининкой весьма не плохо )))

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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 июля 2017, 06:50

      Если гнобят за ничью, значит верят и ждут побед "Спартака" и это правильно..А "Динамо" тоже показало ,что не лыком шито .Так что обе команды с удачным стартом !

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 июля 2017, 06:40

      Это просто Динамо возрождается...))

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 июля 2017, 06:05

      В таком результате есть и вина Федуна. Где обещанное усиление?!!! Тот же Зе Луиш вторую игру подряд непонятно зачем присутствует на поле, а суперактивного Адриано хватает, увы, максимум на 60 мин игры.

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 05:27

      Не надо было Спартаку второй гол забивать. Из Локомотива уже ясно было.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 июля 2017, 01:24

      цветные спартачи хорошо смотрелись
      зато наши, в том числе и Глушак, - днище
      .

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      Рейтинг: +263

      Джавел. 19 июля 2017, 00:16

      Плохой знак для "Спартака".

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