Тошич: «Вариантов продолжения карьеры достаточно, готов серьезно рассмотреть предложение из РФПЛ»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, недавно расторгнувший контракт с армейцами по обоюдному согласию, подчеркнул, что имеет массу вариантов продолжения карьеры. Серб отметил, что готов серьезно рассмотреть предложения от клубов РФПЛ, так как его в России все устраивает.

Ранее появилась информация, что 30-летним игроком интересуется тульский «Арсенал».

– В России меня все устраивало, поэтому я готов серьезно рассмотреть предложение из РФПЛ наряду с вариантами из другой страны. Пока никакой конкретики нет, но в скором времени будет все понятно, поскольку везде начались сборы, и пора присоединиться к команде.

– Сейчас индивидуально готовитесь на родине?

– Я работаю каждый день. Агент ведет переговоры со многими командами. Какими, не скажу, но вариантов достаточно. Сейчас нужно доработать конкретные моменты и принять лучшее решение.

Тошич защищал цвета красно-синих с 2010 года, завоевав с клубом три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка страны.