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    Тошич: «Вариантов продолжения карьеры достаточно, готов серьезно рассмотреть предложение из РФПЛ»

    Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, недавно расторгнувший контракт с армейцами по обоюдному согласию, подчеркнул, что имеет массу вариантов продолжения карьеры. Серб отметил, что готов серьезно рассмотреть предложения от клубов РФПЛ, так как его в России все устраивает.

    Ранее появилась информация, что 30-летним игроком интересуется тульский «Арсенал».

    – В России меня все устраивало, поэтому я готов серьезно рассмотреть предложение из РФПЛ наряду с вариантами из другой страны. Пока никакой конкретики нет, но в скором времени будет все понятно, поскольку везде начались сборы, и пора присоединиться к команде.

    – Сейчас индивидуально готовитесь на родине?

    – Я работаю каждый день. Агент ведет переговоры со многими командами. Какими, не скажу, но вариантов достаточно. Сейчас нужно доработать конкретные моменты и принять лучшее решение.

    Тошич защищал цвета красно-синих с 2010 года, завоевав с клубом три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2017 17:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 июля 2017, 03:14

      Зоран возвращайся в Россию, не важно в какой клуб, везде пригодишься...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 июля 2017, 20:34

      Рубину не помешал бы - хороший опытный игрок

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июля 2017, 20:24

      Зоран,Рубин будет для тебя самым удачным вариантом. Сейчас для Казани нужны опытные,проверенные временем футболисты.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 июля 2017, 18:45

      Думаю это будет Локо!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 18:41

      Пожалуй, кроме СКА и Зенита, возможен переход в любой клуб РФПЛ.... Игрок, конечно больше ориентирован на столичный регион... Но тут уж как договорятся... Думаю, Зоран, ещё на 1-2 сезона может взорваться....

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 18:09

      Зоран..чем Арсенал не по душе..а кроме шуток - конечно будет в условном Локо/Динамо/и т.д...или загранка.

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