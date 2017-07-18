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  • Тошич: «Вариантов продолжения карьеры достаточно, готов серьезно рассмотреть предложение из РФПЛ»

Тошич: «Вариантов продолжения карьеры достаточно, готов серьезно рассмотреть предложение из РФПЛ»

18 июля 2017, 17:57
6

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, недавно расторгнувший контракт с армейцами по обоюдному согласию, подчеркнул, что имеет массу вариантов продолжения карьеры. Серб отметил, что готов серьезно рассмотреть предложения от клубов РФПЛ, так как его в России все устраивает.

Ранее появилась информация, что 30-летним игроком интересуется тульский «Арсенал».

– В России меня все устраивало, поэтому я готов серьезно рассмотреть предложение из РФПЛ наряду с вариантами из другой страны. Пока никакой конкретики нет, но в скором времени будет все понятно, поскольку везде начались сборы, и пора присоединиться к команде.

– Сейчас индивидуально готовитесь на родине?

– Я работаю каждый день. Агент ведет переговоры со многими командами. Какими, не скажу, но вариантов достаточно. Сейчас нужно доработать конкретные моменты и принять лучшее решение.

Тошич защищал цвета красно-синих с 2010 года, завоевав с клубом три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка страны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тошич Зоран
Комментарии (6)
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xLINDAx
1500390566
Зоран..чем Арсенал не по душе..а кроме шуток - конечно будет в условном Локо/Динамо/и т.д...или загранка.
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insider_retro
1500392494
Пожалуй, кроме СКА и Зенита, возможен переход в любой клуб РФПЛ.... Игрок, конечно больше ориентирован на столичный регион... Но тут уж как договорятся... Думаю, Зоран, ещё на 1-2 сезона может взорваться....
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Сильвербой
1500392755
Думаю это будет Локо!
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shurik45
1500398683
Зоран,Рубин будет для тебя самым удачным вариантом. Сейчас для Казани нужны опытные,проверенные временем футболисты.
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ijgjr
1500399287
Рубину не помешал бы - хороший опытный игрок
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арейская
1500423293
Зоран возвращайся в Россию, не важно в какой клуб, везде пригодишься...
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