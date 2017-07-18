Силкин считает, что «Динамо» не уступит «Спартаку» в столичном дерби

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что бело-голубые не потерпят поражение от «Спартака» в матче первого тура РФПЛ. По мнению специалиста, динамовцы дадут бой действующему чемпиону и сведут встречу к результативной ничьей.

«У меня большие ожидания от игры. «Динамо» целый год не играло в Премьер-лиге. Хочется увидеть, как сейчас выглядит команда, особенно на фоне чемпионской команды «Спартака». Не сомневаюсь, что «Динамо» окажет должное сопротивление и даст бой. Это московское дерби, футболистов дополнительно настраивать не надо, игроки на поле покажут максимум своих возможностей.

Фаворитом, конечно, является «Спартак». Во-первых, он – чемпион. Во-вторых, красно-белые выиграли Суперкубок России, команда на позитиве. Динамовцам же терять нечего, они будут биться. Думаю, «Динамо» не проиграет. Ставлю на ничью, 1:1», – сказал Силкин.

Поединок «Динамо» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. Напомним, прошлый сезон подопечные Юрия Калитвинцева провели в ФНЛ.