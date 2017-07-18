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    Силкин считает, что «Динамо» не уступит «Спартаку» в столичном дерби

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что бело-голубые не потерпят поражение от «Спартака» в матче первого тура РФПЛ. По мнению специалиста, динамовцы дадут бой действующему чемпиону и сведут встречу к результативной ничьей.

    «У меня большие ожидания от игры. «Динамо» целый год не играло в Премьер-лиге. Хочется увидеть, как сейчас выглядит команда, особенно на фоне чемпионской команды «Спартака». Не сомневаюсь, что «Динамо» окажет должное сопротивление и даст бой. Это московское дерби, футболистов дополнительно настраивать не надо, игроки на поле покажут максимум своих возможностей.

    Фаворитом, конечно, является «Спартак». Во-первых, он – чемпион. Во-вторых, красно-белые выиграли Суперкубок России, команда на позитиве. Динамовцам же терять нечего, они будут биться. Думаю, «Динамо» не проиграет. Ставлю на ничью, 1:1», – сказал Силкин.

    Поединок «Динамо» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. Напомним, прошлый сезон подопечные Юрия Калитвинцева провели в ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 16:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 20:42

      Уступит и по всем параметрам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 19:33

      Спартак победит 2-0, счёт обсуждаем), но..ухожу в ветки Арсенала...кто придумал тянуть тур на 4 дня и ставить 2 матча последних в анклаве в одно время...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июля 2017, 19:23

      Любят" бывшие" делать прогноз,
      Хай им в нос.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 19:17

      Слова про "...дать бой и от нас ждут ничью!..." очень напоминает эпизод фильма "Легенда 17", когда партийный функционер по особому настраивает игроков на ничейку с канадцами...

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 18 июля 2017, 18:20

      какая ничья!? разгром 0:3))

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > PNZ1985 18 июля 2017, 18:32

      А кто тут про ничью писюкал?)

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 18:16

      Бой мб какой-то и будет..но - 2-0 Спартак, мнение. Меня, конечно, больше Арсенал волнует..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 18 июля 2017, 17:31

      Динамо-Спартак 1-3

      2
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 18 июля 2017, 17:04

      Динамо покажет, что наш шампиньон липовый.

      -3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > paracetamol 18 июля 2017, 18:17

      Почему такая оценка? Если бы юмор - ставь скобочку-улыбку в конце..а так - непонятно..)

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > xLINDAx 18 июля 2017, 18:21

      парацетамол, вообще липовое лекарство)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > PNZ1985 18 июля 2017, 18:31

      Хах, ну..таблетки..не так поймут, хорош).

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 июля 2017, 17:02

      Тоже очень интересно поглазеть на нынешнее Динамо. Однако уверен, что чуда не произойдет и Спартак легко выиграет.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Manilov 18 июля 2017, 18:18

      Сегодня выиграет Спартак и наберёт очки, надеюсь, Арсенал.

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