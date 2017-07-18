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  • Силкин считает, что «Динамо» не уступит «Спартаку» в столичном дерби

Силкин считает, что «Динамо» не уступит «Спартаку» в столичном дерби

18 июля 2017, 16:37
14

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что бело-голубые не потерпят поражение от «Спартака» в матче первого тура РФПЛ. По мнению специалиста, динамовцы дадут бой действующему чемпиону и сведут встречу к результативной ничьей.

«У меня большие ожидания от игры. «Динамо» целый год не играло в Премьер-лиге. Хочется увидеть, как сейчас выглядит команда, особенно на фоне чемпионской команды «Спартака». Не сомневаюсь, что «Динамо» окажет должное сопротивление и даст бой. Это московское дерби, футболистов дополнительно настраивать не надо, игроки на поле покажут максимум своих возможностей.

Фаворитом, конечно, является «Спартак». Во-первых, он – чемпион. Во-вторых, красно-белые выиграли Суперкубок России, команда на позитиве. Динамовцам же терять нечего, они будут биться. Думаю, «Динамо» не проиграет. Ставлю на ничью, 1:1», – сказал Силкин.

Поединок «Динамо» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. Напомним, прошлый сезон подопечные Юрия Калитвинцева провели в ФНЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Силкин Сергей
Комментарии (14)
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Manilov
1500386567
Тоже очень интересно поглазеть на нынешнее Динамо. Однако уверен, что чуда не произойдет и Спартак легко выиграет.
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paracetamol
1500386691
Динамо покажет, что наш шампиньон липовый.
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nik55
1500388318
Динамо-Спартак 1-3
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xLINDAx
1500390992
Бой мб какой-то и будет..но - 2-0 Спартак, мнение. Меня, конечно, больше Арсенал волнует..
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PNZ1985
1500391246
какая ничья!? разгром 0:3))
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insider_retro
1500394648
Слова про "...дать бой и от нас ждут ничью!..." очень напоминает эпизод фильма "Легенда 17", когда партийный функционер по особому настраивает игроков на ничейку с канадцами...
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subbotaspartak
1500395028
Любят" бывшие" делать прогноз, Хай им в нос.
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xLINDAx
1500395603
Спартак победит 2-0, счёт обсуждаем), но..ухожу в ветки Арсенала...кто придумал тянуть тур на 4 дня и ставить 2 матча последних в анклаве в одно время...
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Диктор
1500399742
Уступит и по всем параметрам.
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