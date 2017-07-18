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    Вандерсон: «У меня были предложения из Турции и Греции, но быстрее и конкретнее всех оказалось «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Вандерсон рассказал о переговорах с московским клубом. По словам бразильца, также у него имелись предложения из Турции и Греции.

    Напомним, предыдущим клубом форварда был «Краснодар», цвета которого он защищал с 2012 года.

    – Когда вы узнали об интересе «Динамо»?

    – За два тура до окончания чемпионата России. Агент рассказал о таком варианте. С «Краснодаром» мы не сходились по продлению соглашения. Так что я был рад возможности перейти в большой московский клуб.

    – Откуда у вас были предложения помимо «Динамо»?

    – Из Турции и Греции. Но там шли лишь обсуждения. Конкретнее и быстрее были в «Динамо». Я уехал в Бразилию на неделю. Общался с женой и родными. Сошлись на том, что Москва – лучший вариант, потому что я адаптировался в России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 14:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июля 2017, 16:36

      Еще не выветрился,молодец!Борись сегодня,надо громко явиться!)

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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 14:54

      Вандерсон может, когда захочет.

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