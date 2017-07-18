Вандерсон: «У меня были предложения из Турции и Греции, но быстрее и конкретнее всех оказалось «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вандерсон рассказал о переговорах с московским клубом. По словам бразильца, также у него имелись предложения из Турции и Греции.

Напомним, предыдущим клубом форварда был «Краснодар», цвета которого он защищал с 2012 года.

– Когда вы узнали об интересе «Динамо»?

– За два тура до окончания чемпионата России. Агент рассказал о таком варианте. С «Краснодаром» мы не сходились по продлению соглашения. Так что я был рад возможности перейти в большой московский клуб.

– Откуда у вас были предложения помимо «Динамо»?

– Из Турции и Греции. Но там шли лишь обсуждения. Конкретнее и быстрее были в «Динамо». Я уехал в Бразилию на неделю. Общался с женой и родными. Сошлись на том, что Москва – лучший вариант, потому что я адаптировался в России.