Хут пропустит начало сезона из-за операции на лодыжке

«Лестер» вынужден будет начать новый сезон без защитника Роберта Хута. Футболист недавно перенес операцию на голеностопе. Восстановление 32-летнего игрока займет от шести до восьми недель.

«В межсезонье Роберт заявил о дискомфорте в лодыжке. Ему была проделана операция, и, к счастью, она была успешной. Мы думали, что может быть и хуже.

Ожидаем, что восстановление займет шесть-восемь недель», – рассказал главный тренер команды Крейг Шекспир.

В прошедшем сезоне Хут провел 33 матча в Премьер-лиге, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.