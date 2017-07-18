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    Хут пропустит начало сезона из-за операции на лодыжке

    «Лестер» вынужден будет начать новый сезон без защитника Роберта Хута. Футболист недавно перенес операцию на голеностопе. Восстановление 32-летнего игрока займет от шести до восьми недель.

    «В межсезонье Роберт заявил о дискомфорте в лодыжке. Ему была проделана операция, и, к счастью, она была успешной. Мы думали, что может быть и хуже.

    Ожидаем, что восстановление займет шесть-восемь недель», – рассказал главный тренер команды Крейг Шекспир.

    В прошедшем сезоне Хут провел 33 матча в Премьер-лиге, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    18.07.2017 09:55
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