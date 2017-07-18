Абрамов не стал называть «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство

Известный футбольный агент Владимир Абрамов не торопится относить «Зенит» к явным фаворитам в борьбе за чемпионство в недавно стартовавшем чемпионате России.

«Зенит» отыграл нормально. Назвать его игру классной язык не повернется. Преждевременно называть «Зенит» основным претендентом на чемпионство.

Разве можно сказать, что игрой кого-то из игроков вы довольны? Даже Паредес не отличался феноменальными действиями. В Суперкубке «Спартак» и «Локомотив» показали более интересную игру. В грязь лицом не ударил, а по-настоящему свою игру Леандро покажет позже. Но я надеюсь, что «Зенит» возьмет Лигу Европы так же легко, как «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Фаворитами в борьбе за чемпионство питерцев назовем, когда они разгромят «Спартак», – заявил Абрамов.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.