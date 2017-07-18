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  • Абрамов не стал называть «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство

Абрамов не стал называть «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство

18 июля 2017, 08:05
5

Известный футбольный агент Владимир Абрамов не торопится относить «Зенит» к явным фаворитам в борьбе за чемпионство в недавно стартовавшем чемпионате России.

«Зенит» отыграл нормально. Назвать его игру классной язык не повернется. Преждевременно называть «Зенит» основным претендентом на чемпионство.

Разве можно сказать, что игрой кого-то из игроков вы довольны? Даже Паредес не отличался феноменальными действиями. В Суперкубке «Спартак» и «Локомотив» показали более интересную игру. В грязь лицом не ударил, а по-настоящему свою игру Леандро покажет позже. Но я надеюсь, что «Зенит» возьмет Лигу Европы так же легко, как «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Фаворитами в борьбе за чемпионство питерцев назовем, когда они разгромят «Спартак», – заявил Абрамов.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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Garrincha58
1500356767
все будет как всегда русских паспортистов в футбол играть никто не научит и пока будет лимит Зенит так и будет страдать из за тихохода Дзюбы и из за мажора Кокорина из за тупой игры Смольникова
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paracetamol
1500359253
А Абрамова кто спрашивает? Собака лает, караван идет.
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OfaZavr
1500364135
Когда Спартак разгромит Зенит тогда и поговорим.
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Дядя Серёжа
1500367443
Но я надеюсь, что «Зенит» возьмет Лигу Европы так же легко, как Спартак Лигу Чемпионов.
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monser08
1500383870
Если сравнивать со Спартаком , то тут уже состоявшаяся команда, Зенит в процессе строительства хоть и имеет хороший материал, но как оно получится будет видно позже. Главное не просрать все сейчас, а потом я надеюсь мы увидим сильный Зенит. Дожить бы
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