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    Абрамов не стал называть «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство

    Известный футбольный агент Владимир Абрамов не торопится относить «Зенит» к явным фаворитам в борьбе за чемпионство в недавно стартовавшем чемпионате России.

    «Зенит» отыграл нормально. Назвать его игру классной язык не повернется. Преждевременно называть «Зенит» основным претендентом на чемпионство.

    Разве можно сказать, что игрой кого-то из игроков вы довольны? Даже Паредес не отличался феноменальными действиями. В Суперкубке «Спартак» и «Локомотив» показали более интересную игру. В грязь лицом не ударил, а по-настоящему свою игру Леандро покажет позже. Но я надеюсь, что «Зенит» возьмет Лигу Европы так же легко, как «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

    Фаворитами в борьбе за чемпионство питерцев назовем, когда они разгромят «Спартак», – заявил Абрамов.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2017 08:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +709

      monser08 18 июля 2017, 16:17

      Если сравнивать со Спартаком , то тут уже состоявшаяся команда, Зенит в процессе строительства хоть и имеет хороший материал, но как оно получится будет видно позже. Главное не просрать все сейчас, а потом я надеюсь мы увидим сильный Зенит. Дожить бы

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 11:44

      Но я надеюсь, что «Зенит» возьмет Лигу Европы так же легко,
      как Спартак Лигу Чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 10:48

      Когда Спартак разгромит Зенит тогда и поговорим.

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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 09:27

      А Абрамова кто спрашивает? Собака лает, караван идет.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2017, 08:46

      все будет как всегда русских паспортистов в футбол играть никто не научит и пока будет лимит Зенит так и будет страдать из за тихохода Дзюбы и из за мажора Кокорина из за тупой игры Смольникова

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