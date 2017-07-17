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Самедов не поможет «Спартаку» в игре с «Динамо»

17 июля 2017, 20:04
6

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, пропустивший 14 июля матч своей команды за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1), практически исключил свое участие в игре первого тура РФПЛ против московского «Динамо».

«Здоровье? Думаю, в матче с «Динамо» меня на поле не будет. Сейчас лучше пропустить небольшой промежуток, чтобы быть готовым на все 100%», – сказал футболист.

Московское дерби на «Арене-Химки» состоится 18 июля в 19:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Самедов Александр
Комментарии (6)
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shurik45
1500315472
Шуреньтий !!! Здоровья тебе!!! Не вешать нос , впереди сезон.
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mialkov
1500315644
Саша, здоровья и без травм!
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vitvik
1500324687
Захворал, бедненький.
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Дядя Серёжа
1500345299
В бой идут одни... Одни в бой идут, без Самедова.
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Диктор
1500348380
Правильно все,здоровье важнее.Да и Динамо уже не топ клуб,справимся без тебя-выздоравливай побыстрее.
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OfaZavr
1500361122
Надеюсь и без Самедова победим, ну а Александру здоровья и 100% готовности.
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