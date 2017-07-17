Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов не поможет «Спартаку» в игре с «Динамо»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, пропустивший 14 июля матч своей команды за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1), практически исключил свое участие в игре первого тура РФПЛ против московского «Динамо».

    «Здоровье? Думаю, в матче с «Динамо» меня на поле не будет. Сейчас лучше пропустить небольшой промежуток, чтобы быть готовым на все 100%», – сказал футболист.

    Московское дерби на «Арене-Химки» состоится 18 июля в 19:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2017 20:04
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 09:58

      Надеюсь и без Самедова победим, ну а Александру здоровья и 100% готовности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 06:26

      Правильно все,здоровье важнее.Да и Динамо уже не топ клуб,справимся без тебя-выздоравливай побыстрее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:34

      В бой идут одни...
      Одни в бой идут, без Самедова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 июля 2017, 23:51

      Захворал, бедненький.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 июля 2017, 21:20

      Саша, здоровья и без травм!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 июля 2017, 21:17

      Шуреньтий !!! Здоровья тебе!!! Не вешать нос , впереди сезон.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11