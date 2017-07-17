Самедов не поможет «Спартаку» в игре с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, пропустивший 14 июля матч своей команды за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1), практически исключил свое участие в игре первого тура РФПЛ против московского «Динамо».

«Здоровье? Думаю, в матче с «Динамо» меня на поле не будет. Сейчас лучше пропустить небольшой промежуток, чтобы быть готовым на все 100%», – сказал футболист.

Московское дерби на «Арене-Химки» состоится 18 июля в 19:30 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.