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    «ПСЖ» может предложить «Реалу» 150 миллионов за Асенсио

    «ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Сообщается, что парижане готовы потратить на приобретение 21-летнего игрока 150 миллионов евро.

    Главной целью «ПСЖ» все еще остается форвард «Монако» Килиан Мбаппе. Однако, если француз перейдет в стан сливочных, которые проявляют к нему предметный интерес, парижский клуб переключит свое внимание на молодую испанскую звезду.

    Соглашение Асенсио с «Реалом» истекает в июне 2022 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 38 матчах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    17.07.2017 18:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 18 июля 2017, 08:28

      хрен им, а не Асенсио)))

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 17 июля 2017, 20:20

      блин ну на хрена вообще такой бред писать.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июля 2017, 19:33

      Когда же этот "мыльный пузырь" лопнет ! А ведь лопнет !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 июля 2017, 19:22

      Остановите этот мир, оставьте меня в годы когда за Роналдиньо платили 25 ляма

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