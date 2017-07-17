«ПСЖ» может предложить «Реалу» 150 миллионов за Асенсио

«ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Сообщается, что парижане готовы потратить на приобретение 21-летнего игрока 150 миллионов евро.

Главной целью «ПСЖ» все еще остается форвард «Монако» Килиан Мбаппе. Однако, если француз перейдет в стан сливочных, которые проявляют к нему предметный интерес, парижский клуб переключит свое внимание на молодую испанскую звезду.

Соглашение Асенсио с «Реалом» истекает в июне 2022 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 38 матчах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.