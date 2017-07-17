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«ПСЖ» может предложить «Реалу» 150 миллионов за Асенсио

17 июля 2017, 18:39
4

«ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Сообщается, что парижане готовы потратить на приобретение 21-летнего игрока 150 миллионов евро.

Главной целью «ПСЖ» все еще остается форвард «Монако» Килиан Мбаппе. Однако, если француз перейдет в стан сливочных, которые проявляют к нему предметный интерес, парижский клуб переключит свое внимание на молодую испанскую звезду.

Соглашение Асенсио с «Реалом» истекает в июне 2022 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 38 матчах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Don Balon
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Асенсио Марко
Комментарии (4)
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Kazak ne China
1500308559
Остановите этот мир, оставьте меня в годы когда за Роналдиньо платили 25 ляма
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dok66
1500309232
Когда же этот "мыльный пузырь" лопнет ! А ведь лопнет !
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Kybik-Pybik
1500312054
блин ну на хрена вообще такой бред писать.
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Jackson88
1500355712
хрен им, а не Асенсио)))
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