Силкин: «Игра «Динамо» со «Спартаком» должна получиться очень интересной. Это главные соперники друг для друга»

Экс-главный трене «Динамо» Сергей Силкин надеется на интересное противостояние между бело-голубыми и «Спартаком» в первом туре РФПЛ. По словам специалиста, эти команды являются друг для друга главными соперниками в российском футболе.

Напомним, прошлый сезон динамовцы провели в ФНЛ, а красно-белые в чемпионате-2016/17 завоевали титул чемпиона России.

«Не припомню такого, чтобы сразу со «Спартаком» мы встречались. Но календарь есть календарь. Очень интересная игра должна быть: все-таки «Динамо» год не было в Премьер-лиге, а для нас самый главный соперник – это красно-белые, и наоборот. Так что футболистов и той, и другой команды лишний раз настраивать не надо. Посмотрим, во что будут играть бело-голубые после года в ФНЛ.

Может ли сыграть на руку «Динамо» то, что «Спартак» совсем недавно провел 120 минут в матче за Суперкубок России? Думаю, это никак не повлияет на матч. Вот если бы красно-белые проиграли, то какая-то доля негатива могла бы проявиться, а поскольку они одержали победу, то будут на позитиве. Знаете, у победителей ведь и болячки быстрее заживают. Трех дней «Спартаку» будет вполне достаточно, чтобы восстановиться», – сказал Силкин.

Поединок «Динамо» – «Спартак» состоится во вторник, 18 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.