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  • Силкин: «Игра «Динамо» со «Спартаком» должна получиться очень интересной. Это главные соперники друг для друга»

Силкин: «Игра «Динамо» со «Спартаком» должна получиться очень интересной. Это главные соперники друг для друга»

17 июля 2017, 16:56
12

Экс-главный трене «Динамо» Сергей Силкин надеется на интересное противостояние между бело-голубыми и «Спартаком» в первом туре РФПЛ. По словам специалиста, эти команды являются друг для друга главными соперниками в российском футболе.

Напомним, прошлый сезон динамовцы провели в ФНЛ, а красно-белые в чемпионате-2016/17 завоевали титул чемпиона России.

«Не припомню такого, чтобы сразу со «Спартаком» мы встречались. Но календарь есть календарь. Очень интересная игра должна быть: все-таки «Динамо» год не было в Премьер-лиге, а для нас самый главный соперник – это красно-белые, и наоборот. Так что футболистов и той, и другой команды лишний раз настраивать не надо. Посмотрим, во что будут играть бело-голубые после года в ФНЛ.

Может ли сыграть на руку «Динамо» то, что «Спартак» совсем недавно провел 120 минут в матче за Суперкубок России? Думаю, это никак не повлияет на матч. Вот если бы красно-белые проиграли, то какая-то доля негатива могла бы проявиться, а поскольку они одержали победу, то будут на позитиве. Знаете, у победителей ведь и болячки быстрее заживают. Трех дней «Спартаку» будет вполне достаточно, чтобы восстановиться», – сказал Силкин.

Поединок «Динамо» – «Спартак» состоится во вторник, 18 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Силкин Сергей
Комментарии (12)
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Алекс 914
1500300783
Рад возвращению Динамо. Команда с традициями. Спартаку победы!!!
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OfaZavr
1500306665
Хороший матч должен получиться. Красивой игры и победы красно-белым!
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pato08
1500308268
____ В первом туре это главные соперники друг другу. Или в отдельно взятом матче, а так по сезону цска и зенит! _____
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Тоторо
1500311318
Главный соперник для "Спартака" в этом сезоне - сам "Спартак". Если сумеют справиться с новой ситуацией и своими недочётами, то всё будет хорошо.
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P0rter
1500313712
Спартак у всех главный соперник
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vitvik
1500323122
Спартак для всех самый главный и самый принципиальный соперник.
Ответить
Дядя Серёжа
1500345832
Каждый соперник главный в каждой следующей игре.
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SPARTAK 85
1500358893
Все хотят красивый матч и это логично. Так пусть он будет таковым , но хотелось бы без валидольной концовки. Почему то думается не будет легкой игры. Вперед Спартак!
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vladik12
1500367954
Поплыл Сережа? "Динамо" никогда не было главным сопом "Спартака".
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