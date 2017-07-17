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    Силкин: «Игра «Динамо» со «Спартаком» должна получиться очень интересной. Это главные соперники друг для друга»

    Экс-главный трене «Динамо» Сергей Силкин надеется на интересное противостояние между бело-голубыми и «Спартаком» в первом туре РФПЛ. По словам специалиста, эти команды являются друг для друга главными соперниками в российском футболе.

    Напомним, прошлый сезон динамовцы провели в ФНЛ, а красно-белые в чемпионате-2016/17 завоевали титул чемпиона России.

    «Не припомню такого, чтобы сразу со «Спартаком» мы встречались. Но календарь есть календарь. Очень интересная игра должна быть: все-таки «Динамо» год не было в Премьер-лиге, а для нас самый главный соперник – это красно-белые, и наоборот. Так что футболистов и той, и другой команды лишний раз настраивать не надо. Посмотрим, во что будут играть бело-голубые после года в ФНЛ.

    Может ли сыграть на руку «Динамо» то, что «Спартак» совсем недавно провел 120 минут в матче за Суперкубок России? Думаю, это никак не повлияет на матч. Вот если бы красно-белые проиграли, то какая-то доля негатива могла бы проявиться, а поскольку они одержали победу, то будут на позитиве. Знаете, у победителей ведь и болячки быстрее заживают. Трех дней «Спартаку» будет вполне достаточно, чтобы восстановиться», – сказал Силкин.

    Поединок «Динамо» – «Спартак» состоится во вторник, 18 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Газета.ру

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    17.07.2017 16:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 июля 2017, 09:21

      Все хотят красивый матч и это логично. Так пусть он будет таковым , но хотелось бы без валидольной концовки. Почему то думается не будет легкой игры. Вперед Спартак!

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:43

      Каждый соперник главный в каждой следующей игре.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 июля 2017, 23:25

      Спартак для всех самый главный и самый принципиальный соперник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      P0rter 17 июля 2017, 20:48

      Спартак у всех главный соперник

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 17 июля 2017, 20:08

      Главный соперник для "Спартака" в этом сезоне - сам "Спартак". Если сумеют справиться с новой ситуацией и своими недочётами, то всё будет хорошо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 17 июля 2017, 19:17

      ____

      В первом туре это главные соперники друг другу. Или в отдельно взятом матче, а так по сезону цска и зенит!

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      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2017, 18:51

      Хороший матч должен получиться. Красивой игры и победы красно-белым!

      5
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 17 июля 2017, 17:13

      Рад возвращению Динамо. Команда с традициями. Спартаку победы!!!

      5
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