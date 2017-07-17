Гол Глушакова «Амкару» признан болельщиками «Спартака» самым красивым в сезоне-2016/17

«Спартак» провел голосование среди болельщиков на самый красивый гол прошлого сезона РФПЛ.

Победил мяч капитана красно-белых Дениса Глушакова (63,63%), забитый им в ворота «Амкара» пушечным ударом из-за штрафной площади в матче 14-го тура.

На втором месте расположился хавбек Ивелин Попов (12,02%), красиво перебросивший голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова после паса Квинси Промеса во встрече третьего тура.

Замкнул тройку роскошный гол нападающего Зе Луиша (7,59%) в домашнем поединке с ЦСКА в 12-м туре. Игрок из Кабо-Верде получил передачу в штрафной площади соперника, на замахе убрал защитника и поразил нижний правый угол ворот Игоря Акинфеева.