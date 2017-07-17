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  • Гол Глушакова «Амкару» признан болельщиками «Спартака» самым красивым в сезоне-2016/17

Гол Глушакова «Амкару» признан болельщиками «Спартака» самым красивым в сезоне-2016/17

17 июля 2017, 12:10
13

«Спартак» провел голосование среди болельщиков на самый красивый гол прошлого сезона РФПЛ.

Победил мяч капитана красно-белых Дениса Глушакова (63,63%), забитый им в ворота «Амкара» пушечным ударом из-за штрафной площади в матче 14-го тура.

На втором месте расположился хавбек Ивелин Попов (12,02%), красиво перебросивший голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова после паса Квинси Промеса во встрече третьего тура.

Замкнул тройку роскошный гол нападающего Зе Луиша (7,59%) в домашнем поединке с ЦСКА в 12-м туре. Игрок из Кабо-Верде получил передачу в штрафной площади соперника, на замахе убрал защитника и поразил нижний правый угол ворот Игоря Акинфеева.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Попов Ивелин Зе Луиш
Комментарии (13)
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1500284264
красивые голы
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Диктор
1500284436
Удачи парням в этом году.Голы на загляденье.
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subbotaspartak
1500285146
Будем доверять, Будем повторять.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500285622
Денис знатную банку забил!
Ответить
спартак спартаков1
1500285838
ЭТО КРУТО
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Сибирь за Спартак
1500285914
Больше голов, хороших и разных.
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directorpg
1500285988
все голы - красавцы!
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Svoysvoemubrat
1500286405
Помните год с небольшим тому Федун просил хоть кривенькую, но победу. А тут такие голы-красавцы. Но самые красивые и главные еще впереди.
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Павелий
1500288041
Гол Глушакова утвердил наше движение к победе в чемпионате. Остальные тоже красивые голы.
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OfaZavr
1500305394
Да гол Глушакова вне конкуренции.
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