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    Гол Глушакова «Амкару» признан болельщиками «Спартака» самым красивым в сезоне-2016/17

    «Спартак» провел голосование среди болельщиков на самый красивый гол прошлого сезона РФПЛ.

    Победил мяч капитана красно-белых Дениса Глушакова (63,63%), забитый им в ворота «Амкара» пушечным ударом из-за штрафной площади в матче 14-го тура.

    На втором месте расположился хавбек Ивелин Попов (12,02%), красиво перебросивший голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова после паса Квинси Промеса во встрече третьего тура.

    Замкнул тройку роскошный гол нападающего Зе Луиша (7,59%) в домашнем поединке с ЦСКА в 12-м туре. Игрок из Кабо-Верде получил передачу в штрафной площади соперника, на замахе убрал защитника и поразил нижний правый угол ворот Игоря Акинфеева.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.07.2017 12:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 17 июля 2017, 18:32

      не удивительно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2017, 18:29

      Да гол Глушакова вне конкуренции.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5880

      Павелий 17 июля 2017, 13:40

      Гол Глушакова утвердил наше движение к победе в чемпионате. Остальные тоже красивые голы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 17 июля 2017, 13:33

      А мне больше нравится гол В матче с краснодаром в первом круге, там комбинация крута была.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100691

      zigbert 17 июля 2017, 13:26

      Тут все слилось в один клубок и очень важные и нужные голы и красота.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 июля 2017, 13:13

      Помните год с небольшим тому Федун просил хоть кривенькую, но победу. А тут такие голы-красавцы. Но самые красивые и главные еще впереди.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 17 июля 2017, 13:06

      все голы - красавцы!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 июля 2017, 13:05

      Больше голов, хороших и разных.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 июля 2017, 13:03

      ЭТО КРУТО

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 июля 2017, 13:00

      Денис знатную банку забил!

      8
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