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Лаборде готов замахнуться с «Краснодаром» на золото

17 июля 2017, 07:44
8

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде стал автором дубля в первом матче своей команды в новом сезоне против «Рубина». Он рассказал о серьезной подготовке к этой встрече.

«Мы знали, что «Рубин» — сильная команда, с которой очень непросто играть, поэтому готовились к матчу с казанцами серьезно в течение всей недели.

Конечно, мне привычнее играть на фланге атаки, но у меня был опыт игры и девятого номера тоже. Я всегда стараюсь выполнять установки тренера. Вот и в этом матче я всего лишь сделал на поле то, что мы тренировали и отрабатывали в течение всей недели.

Наша команда уже достаточное время выступает в чемпионате России, чтобы замахнуться на самое высокое место. Но для этого необходимо улучшить нашу игру практически во всех компонентах», — сказал Лаборде.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Краснодар» закончился со счетом 1:2.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Лаборде Рикардо
Комментарии (8)
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семёнычев
1500268456
По его фразе он даже о серебре не сказал, не говоря уже о золоте... Всё- таки какой же ты киздабол, Бомбардир)) Лучше бы ёлку новогоднюю из дома вынес,а потом прошлогоднюю турнирную таблицу обновил))) но сначала ёлку... Уверен, что ещё в гирляндах...
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paracetamol
1500269349
Тосно в выходные вас опустит на землю.
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Tajik-za Zenit
1500270625
дубл сделал впервые в карьере во как заговорил
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Бугимен
1500271999
Удачи БЫКИ,уже давно пора!
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Tsigan
1500286374
Почему бы и нет. Состав стабильный, футболисты качественные,инфраструктура есть. Удачи Краснодар.
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sochi-2013
1500286379
Нужен кто-то типа Измайлова, или Жоры до травмы. Нападение вчера порадовало желанием и умением идти в обводку. Может и из Шалимова что получится. Учиться никогда не поздно.
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SPARTAK 85
1500291996
Вот когда улучшите все компоненты тогда и замахнитесь. А говорить что мы можем вот тока улучшить надо все могут.
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