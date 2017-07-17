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    Лаборде готов замахнуться с «Краснодаром» на золото

    Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде стал автором дубля в первом матче своей команды в новом сезоне против «Рубина». Он рассказал о серьезной подготовке к этой встрече.

    «Мы знали, что «Рубин» — сильная команда, с которой очень непросто играть, поэтому готовились к матчу с казанцами серьезно в течение всей недели.

    Конечно, мне привычнее играть на фланге атаки, но у меня был опыт игры и девятого номера тоже. Я всегда стараюсь выполнять установки тренера. Вот и в этом матче я всего лишь сделал на поле то, что мы тренировали и отрабатывали в течение всей недели.

    Наша команда уже достаточное время выступает в чемпионате России, чтобы замахнуться на самое высокое место. Но для этого необходимо улучшить нашу игру практически во всех компонентах», — сказал Лаборде.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Краснодар» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    17.07.2017 07:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 17 июля 2017, 14:46

      Вот когда улучшите все компоненты тогда и замахнитесь. А говорить что мы можем вот тока улучшить надо все могут.

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 17 июля 2017, 13:12

      Нужен кто-то типа Измайлова, или Жоры до травмы. Нападение вчера порадовало желанием и умением идти в обводку. Может и из Шалимова что получится. Учиться никогда не поздно.

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 июля 2017, 13:12

      Почему бы и нет. Состав стабильный, футболисты качественные,инфраструктура есть. Удачи Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 09:13

      Удачи БЫКИ,уже давно пора!

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 17 июля 2017, 08:50

      дубл сделал впервые в карьере во как заговорил

      1
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 08:29

      Тосно в выходные вас опустит на землю.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > paracetamol 17 июля 2017, 09:50

      Парацетамолу наглотался?

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 17 июля 2017, 08:14

      По его фразе он даже о серебре не сказал, не говоря уже о золоте...
      Всё- таки какой же ты киздабол, Бомбардир))
      Лучше бы ёлку новогоднюю из дома вынес,а потом прошлогоднюю турнирную таблицу обновил))) но сначала ёлку... Уверен, что ещё в гирляндах...

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