Лаборде готов замахнуться с «Краснодаром» на золото

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде стал автором дубля в первом матче своей команды в новом сезоне против «Рубина». Он рассказал о серьезной подготовке к этой встрече.

«Мы знали, что «Рубин» — сильная команда, с которой очень непросто играть, поэтому готовились к матчу с казанцами серьезно в течение всей недели.

Конечно, мне привычнее играть на фланге атаки, но у меня был опыт игры и девятого номера тоже. Я всегда стараюсь выполнять установки тренера. Вот и в этом матче я всего лишь сделал на поле то, что мы тренировали и отрабатывали в течение всей недели.

Наша команда уже достаточное время выступает в чемпионате России, чтобы замахнуться на самое высокое место. Но для этого необходимо улучшить нашу игру практически во всех компонентах», — сказал Лаборде.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Краснодар» закончился со счетом 1:2.