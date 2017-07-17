«Ювентус» рассматривает возможность приобретения Гарая

Итальянский «Ювентус» в текущее трансферное окно намерен усилить позицию центрального защитника. Наиболее желанным вариантом в этом контексте «старой синьоре» видится футболист испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай, некогда игравший в России за санкт-петербургский «Зенит».

Туринцы готовы выложить за аргентинца порядка 15 миллионов евро, что соответствует его стоимости на трансферном рынке.

В качестве резервных вариантов на позицию центрдефа «Ювентус» рассматривает Костаса Маноласа («Рома») и Стефана де Врея («Лацио»).