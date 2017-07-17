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    «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Гарая

    Итальянский «Ювентус» в текущее трансферное окно намерен усилить позицию центрального защитника. Наиболее желанным вариантом в этом контексте «старой синьоре» видится футболист испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай, некогда игравший в России за санкт-петербургский «Зенит».

    Туринцы готовы выложить за аргентинца порядка 15 миллионов евро, что соответствует его стоимости на трансферном рынке.

    В качестве резервных вариантов на позицию центрдефа «Ювентус» рассматривает Костаса Маноласа («Рома») и Стефана де Врея («Лацио»).

    Источник: Tuttosport

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    17.07.2017 01:26
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