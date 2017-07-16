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Снейдер попрощался с «Галатасараем»

16 июля 2017, 17:14
2

В пятницу «Галатасарай» разорвал контракт с полузащитником Уэсли Снейдером. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Голландец опубликовал в фейсбуке видео, посвященное четырем годам в турецкой команде.

«Этот невероятный клуб навсегда останется в моем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний. Теперь пришло время для новых испытаний», – прокомментировал ролик финалист ЧМ-2010.

Выступая за клуб из Стамбула, хавбек дважды стал чемпионом Турции и по три раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Сейчас Снейдер является свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту со стороны «Зенита».

Источник: Facebook.com
Турция. Суперлига Галатасарай Нидерланды Снейдер Уэсли
Комментарии (2)
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acer2003
1500216331
отличный игрок !, но возраст (((
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TY13R
1500239691
на сколько отстают от жизни ваши новости это ужас просто...
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