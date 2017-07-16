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    Снейдер попрощался с «Галатасараем»

    В пятницу «Галатасарай» разорвал контракт с полузащитником Уэсли Снейдером. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Голландец опубликовал в фейсбуке видео, посвященное четырем годам в турецкой команде.

    «Этот невероятный клуб навсегда останется в моем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний. Теперь пришло время для новых испытаний», – прокомментировал ролик финалист ЧМ-2010.

    Выступая за клуб из Стамбула, хавбек дважды стал чемпионом Турции и по три раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Сейчас Снейдер является свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту со стороны «Зенита».

    Источник: Facebook.com

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    16.07.2017 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 июля 2017, 00:14

      на сколько отстают от жизни ваши новости это ужас просто...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 17:45

      отличный игрок !, но возраст (((

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