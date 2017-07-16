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    Мутко – после встречи с Бердыевым: «Чемпионат России будет серьезным»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ, который стартовал вчера.

    «Надеюсь, что футбол в этом сезоне будет очень интересным. Вчера посещал «Рубин», заезжал посмотреть на поле, тренировочную базу, пообщался к Курбаном Бекиевичем Бердыевым, руководством, там тоже настрой серьезный, так что чемпионат будет серьезным. «Зенит» тоже будет представлять очень серьезную силу. «Спартак» и «Локомотив» показали шикарную игру в Суперкубке», – сказал Мутко.

    Напомним, в рамках сегодняшнего игрового дня «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. В 17:30 «Рубин» примет «Краснодар», а в 20:30 начнется матч «Ахмат»«Амкар».

    Источник: ТАСС

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    16.07.2017 14:00
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 16 июля 2017, 21:35

      Он че первый раз встретился?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > bashnat013 17 июля 2017, 07:04

      Познакомились.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 16 июля 2017, 16:04

      Спартак чемпион !!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 16 июля 2017, 15:48

      Рубин окрепнет, встанет на ноги и составит БОЛЬШУЮ конкуренцию Спартаку и Зениту!
      Важно, чтобы судейство не скандалило и арбитры ЧЕСТНО относились к своим обязанностям!
      Рубин потерял на скандалах восемь очков!
      Но в этом сезоне такого не должно повториться!
      Надо, как можно скорее, вводить систему видеопомощи арбитрам, чтобы отбить всякую охоту у арбитров скандалить и не честно судить!
      Желаем Рубину бороться за высокие места в нашем чемпионате!
      Равнение на Курбана Бердыева, а он всё сделает для этого!
      Очень рад за болельщиков Рубина!
      В этом сезоне за Рубин им не будет стыдно!
      Будет чем ГОРДИТЬСЯ!
      Вперёд "Рубин"! Вперёд Рубин!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 16 июля 2017, 15:36

      успехов Рубину !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 14:34

      Серьёзность чемпионата будет определяться серьёзностью притязаний, честно скажем, группы клубов.... Как ляжет раскладка выездных встреч, еурокубков, травм... Думаю, что к середине чемпа определятся команды с явными намерениями на чемпионство и еврозону....
      А Виталий Леонтьевич с какой целью посетил КББ?...

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 16 июля 2017, 14:07

      Мутко – после встречи с Бердыевым: «Чемпионат России будет серьезным»-------интересно узнать какой он был до встречи ?

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 июля 2017, 14:06

      Мутко, под впечатлением от посещения ОДНОЙ команды, сделал вывод, что чемпионат России будет серьёзным! Предлагаю наградить сего товарисча званием "Супер-Ванга" или чем-то подобным.

      3
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > multiscan 16 июля 2017, 14:08

      не так----оракул всея Руси

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > nik55 16 июля 2017, 14:35

      ... а можно - орал на всю Русь...

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июля 2017, 14:04

      Встретились серьёзные мужики,
      Серьёзно поговорили.
      Выводы серьёзные извлекли,
      Нам на уши навалили.

      1
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