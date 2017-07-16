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  • Мутко – после встречи с Бердыевым: «Чемпионат России будет серьезным»

Мутко – после встречи с Бердыевым: «Чемпионат России будет серьезным»

16 июля 2017, 14:00
11

Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ, который стартовал вчера.

«Надеюсь, что футбол в этом сезоне будет очень интересным. Вчера посещал «Рубин», заезжал посмотреть на поле, тренировочную базу, пообщался к Курбаном Бекиевичем Бердыевым, руководством, там тоже настрой серьезный, так что чемпионат будет серьезным. «Зенит» тоже будет представлять очень серьезную силу. «Спартак» и «Локомотив» показали шикарную игру в Суперкубке», – сказал Мутко.

Напомним, в рамках сегодняшнего игрового дня «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. В 17:30 «Рубин» примет «Краснодар», а в 20:30 начнется матч «Ахмат»«Амкар».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Мутко Виталий
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1500203067
Встретились серьёзные мужики, Серьёзно поговорили. Выводы серьёзные извлекли, Нам на уши навалили.
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multiscan
1500203203
Мутко, под впечатлением от посещения ОДНОЙ команды, сделал вывод, что чемпионат России будет серьёзным! Предлагаю наградить сего товарисча званием "Супер-Ванга" или чем-то подобным.
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nik55
1500203220
Мутко – после встречи с Бердыевым: «Чемпионат России будет серьезным»-------интересно узнать какой он был до встречи ?
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insider_retro
1500204871
Серьёзность чемпионата будет определяться серьёзностью притязаний, честно скажем, группы клубов.... Как ляжет раскладка выездных встреч, еурокубков, травм... Думаю, что к середине чемпа определятся команды с явными намерениями на чемпионство и еврозону.... А Виталий Леонтьевич с какой целью посетил КББ?...
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compka
1500208607
успехов Рубину !
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Popularov
1500209339
Рубин окрепнет, встанет на ноги и составит БОЛЬШУЮ конкуренцию Спартаку и Зениту! Важно, чтобы судейство не скандалило и арбитры ЧЕСТНО относились к своим обязанностям! Рубин потерял на скандалах восемь очков! Но в этом сезоне такого не должно повториться! Надо, как можно скорее, вводить систему видеопомощи арбитрам, чтобы отбить всякую охоту у арбитров скандалить и не честно судить! Желаем Рубину бороться за высокие места в нашем чемпионате! Равнение на Курбана Бердыева, а он всё сделает для этого! Очень рад за болельщиков Рубина! В этом сезоне за Рубин им не будет стыдно! Будет чем ГОРДИТЬСЯ! Вперёд "Рубин"! Вперёд Рубин! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
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красно-синяя кабминетная
1500210240
Спартак чемпион !!!!!!
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bashnat013
1500230111
Он че первый раз встретился?
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