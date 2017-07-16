Мутко – после встречи с Бердыевым: «Чемпионат России будет серьезным»

Глава РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ, который стартовал вчера.

«Надеюсь, что футбол в этом сезоне будет очень интересным. Вчера посещал «Рубин», заезжал посмотреть на поле, тренировочную базу, пообщался к Курбаном Бекиевичем Бердыевым, руководством, там тоже настрой серьезный, так что чемпионат будет серьезным. «Зенит» тоже будет представлять очень серьезную силу. «Спартак» и «Локомотив» показали шикарную игру в Суперкубке», – сказал Мутко.

Напомним, в рамках сегодняшнего игрового дня «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. В 17:30 «Рубин» примет «Краснодар», а в 20:30 начнется матч «Ахмат» – «Амкар».