Моуринью оценил вероятность перехода в «Манчестер Юнайтед» Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец склонен к тому, чтобы покинуть «Реал».

«Мы никогда не задумывались на данную тему. Роналду очень важен для «Реала», а финансовое состояние клуба не предполагает, что он уйдет. Я никогда не приглашаю в свои команды тех, кого нельзя приобрести», – заявил Моуринью.

В минувшем сезоне Роналду провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал семь результативных передач.