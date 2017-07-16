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    Моуринью оценил вероятность перехода в «Манчестер Юнайтед» Роналду

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец склонен к тому, чтобы покинуть «Реал».

    «Мы никогда не задумывались на данную тему. Роналду очень важен для «Реала», а финансовое состояние клуба не предполагает, что он уйдет. Я никогда не приглашаю в свои команды тех, кого нельзя приобрести», – заявил Моуринью.

    В минувшем сезоне Роналду провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил 25 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: AS

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    16.07.2017 09:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 16 июля 2017, 17:45

      Изначально было видно что это спекуляция...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 16 июля 2017, 10:20

      Вероятность ноль

      1
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