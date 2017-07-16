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    Ташуев: «Мельгарехо надо покинуть «Спартак». Это не его команда»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев считает, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо должен задуматься о смене клуба. По мнению специалиста, хавбек не выдерживает конкуренции в московской команде.

    «Я с ним работал в «Кубани», он был очень эффективен, много забивал, поэтому его и пригласили в «Спартак». Он в том числе и ворота красно-белых в ответственных матчах поражал.

    Лоренцо тяжело конкурировать в московском клубе. У нас в «Кубани» он был лидером, через него строилась большая часть атак. Мельгарехо – очень хороший нападающий, ему нужно найти свою команду. В «Спартаке» ему приходится сложно, сейчас он исполняет роли второго плана. Я считаю, что ему нужно менять клуб. У него отличная левая нога, он умеет обыгрывать и головой здорово играет. То есть парагваец обладает хорошими качествами, но «Спартак» – не его команда. Он не справляется с конкуренцией в клубе», – приводит слова Ташуева RT.

    В минувшем сезоне Мельгарехо провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 06:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:37

      На скамейке всегда неприятно, если ты не в Зените.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 июля 2017, 12:37

      Неплохой игрок среднего уровня, для "Спартака" на нынешний момент нужны игроки более высокого класса. С учётом нового лимита 8+17 он однозначно покинет команду через год, так как из всех легионеров команды является самым слабым. Приход Канунникова, если он всё-таки состоится, является заменой Мельгарехо в свете наступающего нового лимита. Иных причин менять приблизительно равных игроков не вижу.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 16 июля 2017, 10:26

      Возможно он прав

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 09:59

      То хавбек, то нападающий.... Ну а по существу, если.... Игрок конкурирует, значит и сам и тренер понимают расклад сил на перспективу.... Сезон длинный, насыщенный, команды будут на пути разные, а потому, думаю, будет ещё возможность проявить себя....

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 16 июля 2017, 09:41

      - похоже, Ташуев получил гонорар от "Кубани" за успешную вербовку Мельгарехо)))), шутка,хотя,.....М. , на мой взгляд, помог бы "Кубани" вернуться в элиту...,но он ещё может! помочь Спартаку!, всем удачи!

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 16 июля 2017, 09:37

      Кто его знает, как пойдет?
      В этом году Спартак играет уже в другой среде. Спартаку по любому надо меняться - развиваться дальше. Возможно, что Мельгарехо вполне впишется в одну из схем Карреры.

      2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 июля 2017, 09:33

      согласен мельга не заиграл

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 16 июля 2017, 08:51

      Сергей Ташуев --тебе какое дело ?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июля 2017, 08:08

      Мельгарехо
      Нам не помеха.

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 16 июля 2017, 07:50

      Нормальный игрок, может заиграет еще.

      9
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