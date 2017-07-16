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  • Ташуев: «Мельгарехо надо покинуть «Спартак». Это не его команда»

Ташуев: «Мельгарехо надо покинуть «Спартак». Это не его команда»

16 июля 2017, 06:25
15

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев считает, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо должен задуматься о смене клуба. По мнению специалиста, хавбек не выдерживает конкуренции в московской команде.

«Я с ним работал в «Кубани», он был очень эффективен, много забивал, поэтому его и пригласили в «Спартак». Он в том числе и ворота красно-белых в ответственных матчах поражал.

Лоренцо тяжело конкурировать в московском клубе. У нас в «Кубани» он был лидером, через него строилась большая часть атак. Мельгарехо – очень хороший нападающий, ему нужно найти свою команду. В «Спартаке» ему приходится сложно, сейчас он исполняет роли второго плана. Я считаю, что ему нужно менять клуб. У него отличная левая нога, он умеет обыгрывать и головой здорово играет. То есть парагваец обладает хорошими качествами, но «Спартак» – не его команда. Он не справляется с конкуренцией в клубе», – приводит слова Ташуева RT.

В минувшем сезоне Мельгарехо провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил два гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо Ташуев Сергей
Комментарии (15)
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Одинокий волк Маквейд
1500179911
Может его вместо Зобнина попробовать?
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Сибирь за Спартак
1500180322
Если в этом сезоне Мельга не заиграет, наверное нужно расставаться.
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oyabun
1500180404
Именно Мельгарехо отдал голевой пас Адриано в Суперкубке, так что не зря, получается, он всё еще в команде. Надеемся будет полезен.
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Svoysvoemubrat
1500180610
Нормальный игрок, может заиграет еще.
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subbotaspartak
1500181690
Мельгарехо Нам не помеха.
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VSt
1500187070
Кто его знает, как пойдет? В этом году Спартак играет уже в другой среде. Спартаку по любому надо меняться - развиваться дальше. Возможно, что Мельгарехо вполне впишется в одну из схем Карреры.
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кеша_КБ
1500187310
- похоже, Ташуев получил гонорар от "Кубани" за успешную вербовку Мельгарехо)))), шутка,хотя,.....М. , на мой взгляд, помог бы "Кубани" вернуться в элиту...,но он ещё может! помочь Спартаку!, всем удачи!
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insider_retro
1500188381
То хавбек, то нападающий.... Ну а по существу, если.... Игрок конкурирует, значит и сам и тренер понимают расклад сил на перспективу.... Сезон длинный, насыщенный, команды будут на пути разные, а потому, думаю, будет ещё возможность проявить себя....
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Супермачо
1500197865
Неплохой игрок среднего уровня, для "Спартака" на нынешний момент нужны игроки более высокого класса. С учётом нового лимита 8+17 он однозначно покинет команду через год, так как из всех легионеров команды является самым слабым. Приход Канунникова, если он всё-таки состоится, является заменой Мельгарехо в свете наступающего нового лимита. Иных причин менять приблизительно равных игроков не вижу.
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Дядя Серёжа
1500277056
На скамейке всегда неприятно, если ты не в Зените.
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