Ташуев: «Мельгарехо надо покинуть «Спартак». Это не его команда»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев считает, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо должен задуматься о смене клуба. По мнению специалиста, хавбек не выдерживает конкуренции в московской команде.

«Я с ним работал в «Кубани», он был очень эффективен, много забивал, поэтому его и пригласили в «Спартак». Он в том числе и ворота красно-белых в ответственных матчах поражал.

Лоренцо тяжело конкурировать в московском клубе. У нас в «Кубани» он был лидером, через него строилась большая часть атак. Мельгарехо – очень хороший нападающий, ему нужно найти свою команду. В «Спартаке» ему приходится сложно, сейчас он исполняет роли второго плана. Я считаю, что ему нужно менять клуб. У него отличная левая нога, он умеет обыгрывать и головой здорово играет. То есть парагваец обладает хорошими качествами, но «Спартак» – не его команда. Он не справляется с конкуренцией в клубе», – приводит слова Ташуева RT.

В минувшем сезоне Мельгарехо провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил два гола.