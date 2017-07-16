«Спартак-Нальчик» арендовал троих игроков «Ахмата»

Всю команду разогнали (Кузяев, Пириз, Адилсон, Грозав, Торже, Кацаев, Лебеденко) взяли трех молодых пацанов которые толком то не играли на высшем уровне и с ними конов хочет достигать "самых высоких результатов в РФПЛ" посмотрим посмотрим........
«Ахмат» объявил о годичной аренде троих футболистов. Защитники Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и полузащитник Чингиз Магомадов следующий сезон проведут в «Спартаке-Нальчик» на правах аренды.
По итогам прошлого сезона клуб из Нальчика занял 19 место в турнирной таблице ФНЛ, опустившись в первенство ПФЛ.
Напомним, сегодня грозненская команда начнет выступление в новом сезоне РФПЛ. В 20:30 по московскому времени на «Ахмат-Арене» начнется встреча с «Амкаром». Матч посетит экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.