«Спартак-Нальчик» арендовал троих игроков «Ахмата»

«Ахмат» объявил о годичной аренде троих футболистов. Защитники Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и полузащитник Чингиз Магомадов следующий сезон проведут в «Спартаке-Нальчик» на правах аренды.

По итогам прошлого сезона клуб из Нальчика занял 19 место в турнирной таблице ФНЛ, опустившись в первенство ПФЛ.

Напомним, сегодня грозненская команда начнет выступление в новом сезоне РФПЛ. В 20:30 по московскому времени на «Ахмат-Арене» начнется встреча с «Амкаром». Матч посетит экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.