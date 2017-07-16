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    «Спартак-Нальчик» арендовал троих игроков «Ахмата»

    «Ахмат» объявил о годичной аренде троих футболистов. Защитники Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и полузащитник Чингиз Магомадов следующий сезон проведут в «Спартаке-Нальчик» на правах аренды.

    По итогам прошлого сезона клуб из Нальчика занял 19 место в турнирной таблице ФНЛ, опустившись в первенство ПФЛ.

    Напомним, сегодня грозненская команда начнет выступление в новом сезоне РФПЛ. В 20:30 по московскому времени на «Ахмат-Арене» начнется встреча с «Амкаром». Матч посетит экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    16.07.2017 01:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 16 июля 2017, 17:27

      Всю команду разогнали (Кузяев, Пириз, Адилсон, Грозав, Торже, Кацаев, Лебеденко) взяли трех молодых пацанов которые толком то не играли на высшем уровне и с ними конов хочет достигать "самых высоких результатов в РФПЛ" посмотрим посмотрим........

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