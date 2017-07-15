Санчес: «Я хочу играть в Лиге чемпионов, но мое будущее зависит от «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес поделился информацией о возможном уходе из клуба. Ранее «Бомбардир» писал о том, что чилиец не попал в заявку лондонского клуба на предсезонный тур.

«Я хочу играть в Лиге чемпионов, но окончательное решение буду принимать не я. В этой ситуации все зависит от «Арсенала», – сказал 28-летний игрок сборной Чили.

Главным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити». Согласно ряду СМИ, Санчес хочет играть под руководством Хосепа Гвардиолы, с которым сотрудничал в «Барселоне». Главный тренер «канониров» Арсен Венгер сказал, что игрок не просил его о трансфере.

В минувшем сезоне Алексис забил 30 голов и отдал 19 результативных передач в 51 игре всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов.

Напомним, «Арсенал» завершил сезон АПЛ-2016/17 вне зоны Лиги чемпионов.