Венгер: «Санчес не просил меня отпустить его в другой клуб»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что нападающий Алексис Санчес будет уважать свой контракт, а также заявил, что чилиец не просил отпустить его в другую команду.

Действующее соглашение 28-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити».

«У игроков есть контракты и мы ожидаем, что они будут соблюдать их. Это то, чего мы хотим. Сообщал ли мне Санчес, что он хочет покинуть «Арсенал»? Нет.

Думаю, самый простой способ управлять игроком – это последний год его договора. В его интересах продолжать делать то, что он делал ранее.

Никто не может сказать сегодня, будет ли это последний сезон Санчеса в команде, так как он может продлить соглашение с «канонирами» в начале сезона или в течение его. Поэтому, это не обязательно последний год его в «Арсенале», – сказал Венгер.

В прошлом сезоне Санчес забил 30 голов в 51-м матче.