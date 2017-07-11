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    Венгер: «Санчес не просил меня отпустить его в другой клуб»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что нападающий Алексис Санчес будет уважать свой контракт, а также заявил, что чилиец не просил отпустить его в другую команду.

    Действующее соглашение 28-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити».

    «У игроков есть контракты и мы ожидаем, что они будут соблюдать их. Это то, чего мы хотим. Сообщал ли мне Санчес, что он хочет покинуть «Арсенал»? Нет.

    Думаю, самый простой способ управлять игроком – это последний год его договора. В его интересах продолжать делать то, что он делал ранее.

    Никто не может сказать сегодня, будет ли это последний сезон Санчеса в команде, так как он может продлить соглашение с «канонирами» в начале сезона или в течение его. Поэтому, это не обязательно последний год его в «Арсенале», – сказал Венгер.

    В прошлом сезоне Санчес забил 30 голов в 51-м матче.

    Источник: Skysports

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    11.07.2017 12:28
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