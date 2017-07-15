Моджи: «Главная причина перехода Бонуччи в «Милан» – конфликт с Аллегри»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи считает, что главной причиной ухода Леанадро Бонуччи в «Милан» стал конфликт с главным тренером Массимилиано Аллегри.

«Считаю, что это отличная покупка для «Милана». Все понимают, что сейчас Леонардо является лучшим защитником Италии.

Причины? Очевидно, что между ним и Аллегри не все так гладко в отношениях. Но даже в этом случае я не продавал бы Бонуччи прямому конкуренту. Я бы предложил игроку продолжить карьеру за рубежом или остаться.

В любом случае это серьезное усиление для «Милана», – заявил Моджи.

В прошлом сезоне 30-летний Бонуччи провел в составе «Ювентуса» в Серии А 29 матчей, в которых забил три гола.

«Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии