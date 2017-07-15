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    Моджи: «Главная причина перехода Бонуччи в «Милан» – конфликт с Аллегри»

    Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи считает, что главной причиной ухода Леанадро Бонуччи в «Милан» стал конфликт с главным тренером Массимилиано Аллегри.

    «Считаю, что это отличная покупка для «Милана». Все понимают, что сейчас Леонардо является лучшим защитником Италии.

    Причины? Очевидно, что между ним и Аллегри не все так гладко в отношениях. Но даже в этом случае я не продавал бы Бонуччи прямому конкуренту. Я бы предложил игроку продолжить карьеру за рубежом или остаться.

    В любом случае это серьезное усиление для «Милана», – заявил Моджи.

    В прошлом сезоне 30-летний Бонуччи провел в составе «Ювентуса» в Серии А 29 матчей, в которых забил три гола.

    «Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии

    Источник: Tuttomercatoweb

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    15.07.2017 07:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 15 июля 2017, 12:00

      Может быть

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      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 июля 2017, 11:57

      Надеюсь на сильный Милан в этом году.
      В то же время не понимаю почему Бонуччи не перешёл в МЮ / Сити / Челси / Барсу / Баварию... всем им он бы не помешал как минимум

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad > panmon 15 июля 2017, 13:08

      Семья Бонуччи не захотела покидать Италию.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > romvad 17 июля 2017, 15:17

      ясно, спасибо.

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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 15 июля 2017, 11:24

      Милан хорошую банду собирает

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