Семин: «Судья испортил матч за Суперкубок. Адриано нужно было удалять»

Вот для всего этого : руки в штрафной,офсайд,нарушения правил,когда игрок игрока просто срубает и все остальное,что влияет на игру и объективный результат и нужны видеоповторы! Когда они будут введены и утверждены законодательно,любая попытка судьи уклониться от правильного решения повлечет уже за собой серьезную финансовую,а возможно и уголовную ответственность ! А пока этот бардак будет и дальше продолжаться!
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог проигранному матчу за Суперкубок России московскому «Спартаку» (1:2). По мнению специалиста, судья Владислав Безбородов повлиял на исход поединка.
«Думаю, что «Первый канал» правильно сделал и не прогадал, что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей.
Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую желтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч!» – заявил наставник.
«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.