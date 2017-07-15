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  • Семин: «Судья испортил матч за Суперкубок. Адриано нужно было удалять»

Семин: «Судья испортил матч за Суперкубок. Адриано нужно было удалять»

15 июля 2017, 00:44
43

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог проигранному матчу за Суперкубок России московскому «Спартаку» (1:2). По мнению специалиста, судья Владислав Безбородов повлиял на исход поединка.

«Думаю, что «Первый канал» правильно сделал и не прогадал, что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей.

Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую желтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч!» – заявил наставник.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Адриано Луис Семин Юрий Безбородов Владислав
Комментарии (43)
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Asbjorn
1500068847
про пенальти забыл сказать,и не показанные карточки тарасову
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nirita
1500068930
Сёмин вместо Луческу?
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ololoshka
1500069334
Мне кажется все кроме мясных видели очевидную желтую, вторую.Безбородов очканул
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ivanthebest
1500069508
Палыч, ты хоть не ной... А то одного клоуна сбагрили наконец, ты решил его место что ли занять? Не к лицу Юрий Палыч, не к лицу)
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lordmrv
1500069652
Очень жаль, что такой тренер как Семин стал превращаться в старого маразматика - нельзя себя так вести перед участниками матча, трибунами, телезрителями (имею ввиду момент с вручением медали). По матчу - вторая карточка по моему мнению была, но дошло бы до нее дело назначь пенальти за снос Зе, игру рукой (три случая) - не уверен. Молодцы игроки обеих команд, бились до последнего. Локо - удачи вам в еврокубках.
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BRO_football
1500070210
Где вы здесь нытьё увидели, мясные? Попробуйте отбросить фанатские предпочтения, и вы сразу увидите, что вторая жёлтая была.
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арейская
1500070214
Сёмин, не уподобляйся Луческу...
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ДАША Д
1500092705
В первом тайме пол Локомотива должны были быть награждены горчичниками. Тактика Сёмина провоцировать и бить из под тишка
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docndoc
1500093308
Друг мой, если бы были повторы, то в ворота Локо должно было быть назначено минимум 3 пенделя, это был полуволейбол какой-то. А вообще это просто несолидно, когда в общем уважаемый мной тренер, душа Локомотива, скачет в каждом спорном случае по бровке, как павиан в брачный период. Берите пример с Карреры, сэр. Он и на поле поскромнее и на язык посдержаннее, то есть мужчина. По игре Спартак победил вполне заслуженно, хотя до оптимума ещё далеко
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Dsergey
1500096776
Судья сломал бы игру если удалил бы любого игрока любой команды. Он тысячу раз прав что не дал пенальти и никого не удалил. Была игра и счёт по игре. Футболистам спасибо. Для открытия сезона очень неплохой матч на полном стадионе.
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