Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Судья испортил матч за Суперкубок. Адриано нужно было удалять»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог проигранному матчу за Суперкубок России московскому «Спартаку» (1:2). По мнению специалиста, судья Владислав Безбородов повлиял на исход поединка.

    «Думаю, что «Первый канал» правильно сделал и не прогадал, что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей.

    Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую желтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч!» – заявил наставник.

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2017 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 16 июля 2017, 11:05

      Вот для всего этого : руки в штрафной,офсайд,нарушения правил,когда игрок игрока просто срубает и все остальное,что влияет на игру и объективный результат и нужны видеоповторы! Когда они будут введены и утверждены законодательно,любая попытка судьи уклониться от правильного решения повлечет уже за собой серьезную финансовую,а возможно и уголовную ответственность ! А пока этот бардак будет и дальше продолжаться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3944

      Kollljan 15 июля 2017, 12:06

      Палыч, судья не портил матч. Он просто помогал Спартаку, как всегда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Марфа > Kollljan 15 июля 2017, 13:58

      Точно, согласна с вами

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > Kollljan 15 июля 2017, 14:45

      а сколько рук в штрафной было у Локо, это нормально по твоему, а тарасик провоцировал и не дали плохо, Гильерме в начале матча стал толкать джикию тоже без карточки все в норме а андриано сразу надо было дать....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3944

      Kollljan > diktatop 15 июля 2017, 17:00

      Сколько людей, столько и мнений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 15 июля 2017, 10:15

      Сёмина уважал до вчерашнего матча...орущего,брызгающего слюной по каждому поводу пожилого человека наблюдать было неприятно...судейство было нормальным - спорные моменты были - трактовались не в пользу одной какой-то команды...всё по делу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 15 июля 2017, 09:08

      Если справедливо, то вторую карточку нужно было давать Луису Адриано... А так же показывать карточку Тарасову и назначать 2 пенальти в ворота "Локо". Так что всё по делу. Кто сильнее был вчера, тот и выиграл.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2017, 09:04

      Да ладно тебе Шпалыч просто признай что Спартак круче.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Марфа > OfaZavr 15 июля 2017, 14:00

      Спартак местами играл лучше. Судейство было ужас! как такой судья может считаться одним из лучших у нас. Я считаю что до Калины ему долеко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 июля 2017, 08:34

      Конечно Адриано сыграл по свински, ну а как же эпизоды с попаданием в руки ждников в штрафной, а заваливание Промеса, да на нем просто повисли!!!! И что же ныть теперь?? Палыч будь мужиком, хватит под Мирчу косить!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Dsergey 15 июля 2017, 08:32

      Судья сломал бы игру если удалил бы любого игрока любой команды. Он тысячу раз прав что не дал пенальти и никого не удалил. Была игра и счёт по игре. Футболистам спасибо. Для открытия сезона очень неплохой матч на полном стадионе.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2017, 08:30

      судья ссыкун за такие вещи карточку сто пудово давать надо а он перебздел чтобы меньше разговоров было а так Палыч попыхтит и успокоется а иначе Безбородов бы себе врагов нажил а ему это надо вот такое у нас судейство никчемное и такой же футбол противно смотреть пусть теперь все региональные каналы и транслируют эту лобуду

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Garrincha58 15 июля 2017, 09:46

      всем ща нравится лобода ты прав)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 15 июля 2017, 08:16

      Палыч пожилой мужчина, а ведет на бровке словно детсадовец скачет, прыгает , слезы пускает, чем то бывшего босса Якунина напоминает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 15 июля 2017, 07:52

      Прав Палыч, нельзя было не реагировать на фол Андриано. И совсем бы по - другому все покатилось.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11