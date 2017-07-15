Семин: «Судья испортил матч за Суперкубок. Адриано нужно было удалять»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог проигранному матчу за Суперкубок России московскому «Спартаку» (1:2). По мнению специалиста, судья Владислав Безбородов повлиял на исход поединка.

«Думаю, что «Первый канал» правильно сделал и не прогадал, что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей.

Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую желтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч!» – заявил наставник.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.