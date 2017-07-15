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  • Суперкубок России. «Спартак» выигрывает второй трофей при Каррере менее чем за год

Суперкубок России. «Спартак» выигрывает второй трофей при Каррере менее чем за год

15 июля 2017, 00:06
101

В матче за Суперкубок России, который призван открыть российский футбольный сезон, благодаря мячам Луиса Адриано и Квинси Промеса победу одержал московский «Спартак». Встреча завершилась лишь в дополнительное время, а основное окончилось нулевой ничьей.

Единственный мяч за железнодорожников забил Мануэль Фернандеш, реализовавший штрафной удар.

Это второй трофей красно-белых при главном тренере Массимо Каррере, пришедшем в команду в августе 2016 года. Ранее спартаковцы Суперкубок России не выигрывали.

Суперкубок России

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Адриано, 101; 2:0 – Промес, 113; 2:1 – Фернандеш, 116.

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Джано, 71), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Фарфан, Тарасов (Ан. Миранчук, 103), И. Денисов (Коломейцев, 111), Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Предупреждения: Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 116 – Пейчинович, 43; Тарасов, 77.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (101)
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lekseij2007
1500066575
Не удаленный по какой-то причине негр открыл счёт за Спартак.... тащут второй год подряд "народный " клуб.
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Вадим 1972
1500066743
ПОЗДРАВЛЯЮ СПАРТАК И ВСЕХ КТО ВСЕ ЭТИ ГОДУ БОЛЕЛ ЗА КОМАНДУ И ВЕРИЛ В НЕЁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SPARTAK 85
1500066767
С победой Спартак! С победой нас!
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leonard1984
1500066858
Всех КБ с победой!
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Сармат Ростов
1500066866
В России нет ещё пока команды, лучше "Спартака"!!!!! С очередным трофеем !!! И пусть это станет традицией!!!!!
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Popularov
1500067279
Очередной судейский СКАНДАЛ имени Будогосского!!! ПОДЛОЕ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство Безбородова! Безбородова надо гнать из футбола и пожизненно ОТЛУЧАТЬ от судейства! Именно скандальное судейство Безбородова помогло Спартаку УКРАСТЬ победу у Локомотива! Это скандальная победа Безбородова, а не Спартака!!! Как теперь Будогосский, Бутенко, Баскаков. Чеботарёв будут отмазывать Безбородова??? 76 мин. спартаковцу Адриано Безбородов не даёт вторую желтую за УМЫШЛЕННУЮ грубость против Тарасова!!! Тарасов, в пределах правил, отобрал мяч у Адриано! Тарасов играет чисто в подкате, отбирая мяч у Адриано, а тот, уже лежа на газоне, ногами бьёт соперника! Тарасов был первым на отскоке, но Адриано на него прыгает и заваливает Тарасова. В падении Адриано, отмашкой руки засадил по лицу Тарасова и далее удар ногами лёжа Тарасову в живот!!! Адриано надо было 100% удалять за вторую желтую, но вместо этого Безбородов ВЫДУМЫВАЕТ желтую карточку игроку Локомотива Баринову, ни за что!!! Безбородов судит подло и в пользу Спартака! Первый ляп арбитра 6 мин. спартаковец сбивает убегающего Фарфана, Безбородов молчит! Грубое нарушение со стороны спартаковца. Кверквелия играет хорошо и несколько раз выручает команду при ударах из пределов штрафной. 17 мин. Безбородов не ставит 100% пеналь в ворота Локомотива, за грубую игру Фарфана! 26 мин. сбивают Фарфана грубо спартаковец Луис Адриано бутсами в колено, а Безбородов не свистит. 100% желтая спартаковцу за ГРУБОСТЬ, но Безбородов ему не показывает. 28 мин. Бокетти отмахивается рукой и бьёт Ари в своей штрафной, а Безбородов не свистит. 30 мин. грубо Адриано против Ари, а Безбородов не свистит. Видно по судейству, по моментам игровых столкновений - подленькое в пользу Спартака. Безбородов помогает Спартаку - закрывает глаза на грубость спартаковских игроков. 42 мин. Игрок Локомотива Пейчинович по делу получает жёлтую карточку - захват руками, срыв атаки. По острым моментам 2:0 впереди Локомотив - мяч в перекладину и выручает Ребров. Спартак грубо играет. После первого тайма по грубости 6 - Спартак и 2 Локомотив. 62 мин. Адриано желтая против Денисова, грубая игра. Денисов играет плохо, без дела часто фолит у своих ворот. 74 мин. Гильерме выручает. Сейв вратаря Локомотива!
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Сармат Ростов
1500067299
Я - КРАСНО-БЕЛЫЙ всю жизнь!!! И хрен меня перекрасишь!!! С победой, братья!!!!!
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мы_не_рабы
1500068545
Не обращайте внимание на "Popularov", это не болельщик, а продажный журналист, противник нынешнего судейского комитета, пишущий одно и тоже. Забейте на него, и он сам испарится. Ошибки судьи были, но были в обе стороны. Моменты с нарушениями в штрафной Локо, грубая игра с обеих сторон, не испортили впечатления от матча. Спартак сегодня был сильнее и заслуженно победил. С победой!
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ttter
1500070322
С Победой Красно-белые!!!!
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OfaZavr
1500095911
Всех красно-белых с победой!
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