Суперкубок России. «Спартак» выигрывает второй трофей при Каррере менее чем за год

В матче за Суперкубок России, который призван открыть российский футбольный сезон, благодаря мячам Луиса Адриано и Квинси Промеса победу одержал московский «Спартак». Встреча завершилась лишь в дополнительное время, а основное окончилось нулевой ничьей.

Единственный мяч за железнодорожников забил Мануэль Фернандеш, реализовавший штрафной удар.

Это второй трофей красно-белых при главном тренере Массимо Каррере, пришедшем в команду в августе 2016 года. Ранее спартаковцы Суперкубок России не выигрывали.

Суперкубок России

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Адриано, 101; 2:0 – Промес, 113; 2:1 – Фернандеш, 116.

Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Джано, 71), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Фарфан, Тарасов (Ан. Миранчук, 103), И. Денисов (Коломейцев, 111), Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Предупреждения: Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 116 – Пейчинович, 43; Тарасов, 77.