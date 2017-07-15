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    Суперкубок России. «Спартак» выигрывает второй трофей при Каррере менее чем за год

    В матче за Суперкубок России, который призван открыть российский футбольный сезон, благодаря мячам Луиса Адриано и Квинси Промеса победу одержал московский «Спартак». Встреча завершилась лишь в дополнительное время, а основное окончилось нулевой ничьей.

    Единственный мяч за железнодорожников забил Мануэль Фернандеш, реализовавший штрафной удар.

    Это второй трофей красно-белых при главном тренере Массимо Каррере, пришедшем в команду в августе 2016 года. Ранее спартаковцы Суперкубок России не выигрывали.

    Суперкубок России

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Адриано, 101; 2:0 – Промес, 113; 2:1 – Фернандеш, 116.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Джано, 71), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано.

    Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Фарфан, Тарасов (Ан. Миранчук, 103), И. Денисов (Коломейцев, 111), Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

    Предупреждения: Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 116 – Пейчинович, 43; Тарасов, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 00:06
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 июля 2017, 18:47

      Молодец Каррера,надо ещё и в следующем году взять кубки,или как минимум один.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 15 июля 2017, 09:07

      Почитал все, что вы здесь написали и подумал..., а случись не предвиденное - уперся бы Локомотив и сгонял бы ничейку, а по пендалям забрал бы этот кубок... Что бы тут, и не только здесь творилось бы: и этот кубок - не кубок, Безбородова линчивали бы на месте - вспомнили бы, что он питерский, и кто умудрился его поставить на Спартак, все куплено/продано, ну и т.д. А так все норм, сезон 16/17 продолжается..., как будто и не было перерыва. Тем не менее всех с началом чемпа, удачи вам и вашим клубам...

      -3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2017, 08:18

      Всех красно-белых с победой!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 15 июля 2017, 08:07

      Судья, конечно, вчера дал поводов для разговоров. В моменте с Адриано он уже блокнотик достал и, пока игрок лежал, я молитву раз десять успел прочитать. Помогло и, как выяснилось, с профитом.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 июля 2017, 07:52

      Качество игры весеннее, как раньше говорили. Но все еще впереди, хотя перед игрой с динамиками есть тревога.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 июля 2017, 07:46

      К игре Спартака очень много вопросов, в полном порядке только Фернандо. Он был лучшим.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Одинокий волк Маквейд 15 июля 2017, 09:16

      А что Джикия плохо играл? Комбаров и Ещенко отлично справлялись в обороне, Ещенко еще и атаку поддерживал постоянно. Адриано и Квинси тоже в норме

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 07:31

      Каррера удачный тренер для Спартака.Заслуженно победили.

      6
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 июля 2017, 03:48

      Равный был матч. Но Локо нужно усиление, игра Баринова на правом фланге обороны это ненормально. Адриано конечно нужно было удалять, очень некрасиво себя повел.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 15 июля 2017, 01:56

      Локо разочаровал ,очень большой брак в передачах,причем в простых ситуациях. Такой Локо грех было бы не обыграть. Считаю,судья допустил ошибку или сознательно не дал вторую ,заслуженную желтую карточку Адреану. Спартак весь матч действовал на поле очень грубо по отношению к сопернику,-это не допустимо. А так , всех с началом нового сезона.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 15 июля 2017, 01:12

      С Победой Красно-белые!!!!

      7
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