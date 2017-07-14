Новосельцев по инициативе Манчини не покинет «Зенит» в ближайшее время

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев, вероятнее всего, не будет отдан в другую команду в ближайшее время. Несмотря на ранее появившуюся информацию об уходе игрока, главный тренер клуба с берегов Невы Роберто Манчини готов предоставить оборонцу возможность бороться за место в составе и только после старта сезона решить, что делать с Новосельцевым дальше.

При этом известно, что как минимум один новый игрок обороны в «Зените» этим летом точно появится.

В минувшем сезоне РФПЛ Новосельцев провел за сине-бело-голубых всего пять матчей.