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    Новосельцев по инициативе Манчини не покинет «Зенит» в ближайшее время

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев, вероятнее всего, не будет отдан в другую команду в ближайшее время. Несмотря на ранее появившуюся информацию об уходе игрока, главный тренер клуба с берегов Невы Роберто Манчини готов предоставить оборонцу возможность бороться за место в составе и только после старта сезона решить, что делать с Новосельцевым дальше.

    При этом известно, что как минимум один новый игрок обороны в «Зените» этим летом точно появится.

    В минувшем сезоне РФПЛ Новосельцев провел за сине-бело-голубых всего пять матчей.

    Источник: ФАН

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    14.07.2017 19:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2017, 22:34

      защитников нет и никого не покупают будут Нету с рыжим тусить на пару пенки пускать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Ванечка 14 июля 2017, 20:42

      И так мать твою центра защиты нет! Хоть ставь Кришито, да Гарсия, которые вообще футболисты других позиций.

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 19:27

      Против Хабаровска выставить разве что. Остальное - не лавке.

      2
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 > paracetamol 14 июля 2017, 19:28

      Гнать его надо....

      1
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