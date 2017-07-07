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    Новосельцев, Набабкин и Жемалетдинов могут перейти в «Локомотив»

    В ближайшее время состав «Локомотива» может пополниться тремя футболистами. Московский клуб заинтересован в приобретении защитников Ивана Новосельцева и Кирилла Набабкина, выступающих за «Зенит» и ЦСКА соответственно.

    Руководство железнодорожников также рассматривает вариант аренды полузащитника «Рубина» Рифата Жемалетдинова, который до июля 2016 года принадлежал «Локомотиву». Напомним, в июне в команду Юрия Семина перешел игрок обороны казанского клуба Соломон Кверквелия.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2017 22:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 08:35

      Согласен насчет Новосельцева-но зачем остальную шваль приобретать,что в Локо вообще играть некому?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Диктор 8 июля 2017, 10:42

      ну Рифат еще более-менее, но зачем нужен Набабкин, я не знаю. Расторгнуть для этого контракт с Шишкиным и взять Набабкина - это гениально.

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 8 июля 2017, 08:07

      Не,я только двумя руками за уход Кирюши,но кто же играть то будет у нас?

      0
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      Рейтинг: +10

      alexeyfedorov53 8 июля 2017, 06:45

      Иван Новосельцев и Зениту пригодиться. Желаю, чтобы у клуба не получилось продать его и он остался в Зените. Защитниками не надо разбрасываться, тем более хорошими.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 июля 2017, 00:34

      Фаны зени.....натуральные хоть бы байкотировть начали чтоли

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 июля 2017, 00:34

      Пилят пилят недопиоят народное достояние

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 июля 2017, 00:33

      Опять отмыв бабла, вот эту тему перекупов пора уже ловить мутко

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 8 июля 2017, 00:12

      Локо хочет взять всё, что плохо лежит, может они там карьеры реабилитируют...

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 июля 2017, 00:04

      новосельцеву надо в рубин идти

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 июля 2017, 23:09

      Даже и не знаю радоваться или нет !

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      Рейтинг: +1426

      VSt 7 июля 2017, 22:57

      "Локомотив" как "Зенит", решил пачками игроков закупать?
      Главное. чтобы на пользу

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > VSt 7 июля 2017, 23:10

      У ЛОКО аппетит поскромнее будет)

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