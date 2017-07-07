Новосельцев, Набабкин и Жемалетдинов могут перейти в «Локомотив»

В ближайшее время состав «Локомотива» может пополниться тремя футболистами. Московский клуб заинтересован в приобретении защитников Ивана Новосельцева и Кирилла Набабкина, выступающих за «Зенит» и ЦСКА соответственно.

Руководство железнодорожников также рассматривает вариант аренды полузащитника «Рубина» Рифата Жемалетдинова, который до июля 2016 года принадлежал «Локомотиву». Напомним, в июне в команду Юрия Семина перешел игрок обороны казанского клуба Соломон Кверквелия.