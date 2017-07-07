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  • Новосельцев, Набабкин и Жемалетдинов могут перейти в «Локомотив»

Новосельцев, Набабкин и Жемалетдинов могут перейти в «Локомотив»

7 июля 2017, 22:41
13

В ближайшее время состав «Локомотива» может пополниться тремя футболистами. Московский клуб заинтересован в приобретении защитников Ивана Новосельцева и Кирилла Набабкина, выступающих за «Зенит» и ЦСКА соответственно.

Руководство железнодорожников также рассматривает вариант аренды полузащитника «Рубина» Рифата Жемалетдинова, который до июля 2016 года принадлежал «Локомотиву». Напомним, в июне в команду Юрия Семина перешел игрок обороны казанского клуба Соломон Кверквелия.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Рубин Набабкин Кирилл Новосельцев Иван Жемалетдинов Рифат
Комментарии (13)
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VSt
1499457448
"Локомотив" как "Зенит", решил пачками игроков закупать? Главное. чтобы на пользу
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XaXatyn
1499458188
Даже и не знаю радоваться или нет !
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СОКОЛ САРАТОВ
1499461483
новосельцеву надо в рубин идти
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forward33
1499461925
Локо хочет взять всё, что плохо лежит, может они там карьеры реабилитируют...
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CSKA471
1499463196
Опять отмыв бабла, вот эту тему перекупов пора уже ловить мутко
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CSKA471
1499463243
Пилят пилят недопиоят народное достояние
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CSKA471
1499463278
Фаны зени.....натуральные хоть бы байкотировть начали чтоли
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alexeyfedorov53
1499485554
Иван Новосельцев и Зениту пригодиться. Желаю, чтобы у клуба не получилось продать его и он остался в Зените. Защитниками не надо разбрасываться, тем более хорошими.
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DUMOH
1499490478
Не,я только двумя руками за уход Кирюши,но кто же играть то будет у нас?
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Диктор
1499492155
Согласен насчет Новосельцева-но зачем остальную шваль приобретать,что в Локо вообще играть некому?
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