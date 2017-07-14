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    Азмун: «Очень рад вернуться в «Рубин»

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун, подписавший контракт с казанским клубом, поделился эмоциями от перехода.

    Последним клубом 22-летнего иранца был «Ростов», за который он выступал с 2015 года.

    В составе «Рубина» форвард играл в период с 2012 по 2015 год.

    «Я очень рад вернуться в «Рубин», где начинал свою карьеру. Именно благодаря «Рубину» я стал узнаваем, и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны я буду делать все, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе с партнерами, руководством будем делать все для развития клуба», – сказал Азмун.

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    Источник: Instagram

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    14.07.2017 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2017, 01:20

      Отрадно слышать, уж очень хотелось ещё посмотреть на него в нашем чемпионате, причем именно в команде Бердыева...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      Бардюр 14 июля 2017, 19:40

      Вот лицемер. То убегал оттуда, теперь рад вернуться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 19:29

      Его же вроде куда-то в Европу продали!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 июля 2017, 18:52

      Да не Рубину он благодарен. а Бикеичу...И уходить надо было из Ростова в Лацио....В Рубине он не станет звездой....Рубин играет только в чемпионате, Европа потихоньку забудет Сердара....А Жаль...Годы то идут...Остается только играть за Иран и надеяться на попадание в финальную часть ЧМ-18 .....

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zico2205 14 июля 2017, 19:09

      Они уже попали туда.

      0
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