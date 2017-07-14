Азмун: «Очень рад вернуться в «Рубин»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун, подписавший контракт с казанским клубом, поделился эмоциями от перехода.

Последним клубом 22-летнего иранца был «Ростов», за который он выступал с 2015 года.

В составе «Рубина» форвард играл в период с 2012 по 2015 год.

«Я очень рад вернуться в «Рубин», где начинал свою карьеру. Именно благодаря «Рубину» я стал узнаваем, и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны я буду делать все, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе с партнерами, руководством будем делать все для развития клуба», – сказал Азмун.