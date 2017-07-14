Бердыев: «Переход в «Спартак» не состоялся по моей вине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил, что мог возглавить «Спартак». Специалист подчеркнул, что контракт с красно-белыми не был подписан по его вине.

Напомним, назначение могло произойти летом 2016 года после того, как столичный клуб уволил Дмитрия Аленичева. Руководство «Спартака» в итоге остановило свой выбор на Массимо Каррере.

– Ваш несостоявшийся переход в «Спартак» вызвал массу пересудов. Можете закрыть и эту тему?

– Переговоры были, и они носили серьезный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду.