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    Бердыев: «Переход в «Спартак» не состоялся по моей вине»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил, что мог возглавить «Спартак». Специалист подчеркнул, что контракт с красно-белыми не был подписан по его вине.

    Напомним, назначение могло произойти летом 2016 года после того, как столичный клуб уволил Дмитрия Аленичева. Руководство «Спартака» в итоге остановило свой выбор на Массимо Каррере.

    – Ваш несостоявшийся переход в «Спартак» вызвал массу пересудов. Можете закрыть и эту тему?

    – Переговоры были, и они носили серьезный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду.

    Источник: «Реальное время»

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    14.07.2017 12:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 18:45

      Бердыев: «Переход в «Спартак» не состоялся по моей вине, потому, что мясо тухлое»

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 14:42

      Вот и кусай теперь локти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Диктор 14 июля 2017, 15:49

      Бердыву локти кусать?
      Смешно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 14 июля 2017, 14:09

      Смотрел лишь один матч Ростова и тот со Спартаком(3:0). Ну такой футбол Спартаку точно не нужен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > александр 59 14 июля 2017, 15:48

      С Крылышками ещё прикольнее был матч, зря ты его не посмотрел до кучи...
      Мои самарские друзья уверены, что слив спартачей в последнем туре был маленькой,мелкой местью Крыльям за свой позор...

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > александр 59 14 июля 2017, 17:10

      Согласен, с таким футболом, как в матче с Ростовом, где Спартак проиграл 3-0 и был никакущим, у него есть все шансы побороть свой рекорд в ЛЧ, когда 1 мяч забили и 18 пропустили

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 13:49

      Спартак Чемпион, а Бердыев в Рубине.
      Так и будет отныне.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > subbotaspartak 14 июля 2017, 20:59

      так и будет во веки веков и отныне

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 14 июля 2017, 13:34

      В спартаке своих воров навалом.

      -2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 июля 2017, 13:15

      Может и хорошо что не не пришел в Спартак! Сейчас бы играли от обороны! Лично мне футбол от Бердыева не очень нравится!

      2
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 14 июля 2017, 13:13

      Молодец Бердыев. Дипломатично закрыл вопрос. Задел на будущее себе оставил. Неизвестно,что будет завтра, может еще и возглавит Спартак...

      2
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      Рейтинг: +415

      radga > Алекс 914 14 июля 2017, 17:56

      Чего в жизни не бывает? Ответ философский - бывает Все. Поэтому, то что сегодня невозможно - завтра может быть однозначным явлением.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 14 июля 2017, 13:06

      В каких-то аспектах не сошлись..такой большой "власти" как в Рубине и Ростове - в Спартаке никто не даст.

      3
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 14 июля 2017, 12:36

      Все просто - мусульмане не едят свинину

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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 июля 2017, 12:35

      Спартак доволен что не перешел

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