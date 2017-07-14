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Бердыев: «Переход в «Спартак» не состоялся по моей вине»

14 июля 2017, 12:15
22

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил, что мог возглавить «Спартак». Специалист подчеркнул, что контракт с красно-белыми не был подписан по его вине.

Напомним, назначение могло произойти летом 2016 года после того, как столичный клуб уволил Дмитрия Аленичева. Руководство «Спартака» в итоге остановило свой выбор на Массимо Каррере.

– Ваш несостоявшийся переход в «Спартак» вызвал массу пересудов. Можете закрыть и эту тему?

– Переговоры были, и они носили серьезный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (22)
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hevbn 28
1500024039
Хорошо то , что хорошо кончается.Все по моему остались не в обиде ни Спартак ,ни Курбан Бекиевич.
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Qranat
1500024205
Почитайте его полное вью на портале "Реальное время". Бердыев своим вью опроверг все домыслы и обвинения (кто и кого кинул - он просто не мог бросить "Ростов" перед баталиями в ЛЧ), лишил ангажированную прессу почвы для сплетен и показал истинное лицо футбольных "горе-экспертов", дающих оценку происходящему на поле и около лишь по заказу решал столичных (московских и питерских) - УМЫЛ ВСЕХ !!! И главное - примирил болельщиков двух уважаемых клубов России "Ростова" и "Рубина". Всех доброжелателей и злопыхателей, любителей грязи и д.е.р.ь.м.а, он таким образом попросил успокоиться - НИКОМУ уже НИЧЕГО не удастся изменить в "Рубине" и вернуть его во времена смуты и разборок... Клуб становится ЧАСТНЫМ с адекватным и квалифицированным руководством, не поддающимся влиянию телефонного и кабинетного права. АМИНЬ !
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turist82
1500024479
И слава богу что не перешел! Понавел бы толпу своих игроков... И играл бы Спартак в "автобус" в воротах...нет нет и нет!
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nik55
1500024938
Спартак доволен что не перешел
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EsKamilio
1500025014
Все просто - мусульмане не едят свинину
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xLINDAx
1500026761
В каких-то аспектах не сошлись..такой большой "власти" как в Рубине и Ростове - в Спартаке никто не даст.
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Алекс 914
1500027200
Молодец Бердыев. Дипломатично закрыл вопрос. Задел на будущее себе оставил. Неизвестно,что будет завтра, может еще и возглавит Спартак...
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Опорник84
1500027335
Может и хорошо что не не пришел в Спартак! Сейчас бы играли от обороны! Лично мне футбол от Бердыева не очень нравится!
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Павел Амурский
1500028447
В спартаке своих воров навалом.
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subbotaspartak
1500029358
Спартак Чемпион, а Бердыев в Рубине. Так и будет отныне.
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