Игонин: «В «Зените» происходит революция, назревавшая последние годы»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин назвал то, что происходит с клубом из Санкт-Петербурга в нынешнее межсезонье революцией. В том числе и с младшими командами.

– Понимаете ли, что происходит сейчас в «Зените»?

– В какой-то степени – революция, которая назревала на протяжении последних лет. Это касается не только изменений в составе главной команды. Кардинальным образом меняется отношение к «Зениту-2», реформируется работа клубной академии. Эти процессы действительно назрели. Выжимать из того, что было, дальше не представлялось возможным.

– Неужели вы допускаете, что «Зенит» может расстаться с Артемом Дзюбой, о чем сейчас пишут во многих изданиях?

– Если раньше в любой команде пытались удержать талантливого футболиста, иногда закрывая глаза на какие-то трудности характера, то сейчас с любым могут расстаться запросто и купить другого. И уж тем более не пойдут отстаивать своего одноклубника в кабинет президента, как это было в «Зените» при Виталии Мутко. Не удивлюсь, что игрока, который не приглянется Роберто Манчини, запросто попросят на выход, невзирая на былые заслуги.

– В питерском клубе сейчас оптимальное сочетание российских футболистов и легионеров?

– Когда в российском футболе появились первые иностранцы, шутили: «Три бразильца усиливают команду, а четыре ослабляют». К тому же дело не в количестве, а в качестве игроков. Российского костяка, который бы определял игру, в «Зените» давно уже нет. Нет среди россиян и лидеров, которые могли бы вести за собой партнеров. Вспомните прошлый сезон, когда из-за травмы очень долго не играл Данни. Это была прекрасная возможность заявить о себе, но никто ею не воспользовался. Португалец вернулся в строй после тяжелейшей травмы – и снова стал лидером на поле и в раздевалке. Таких футболистов, как Аршавин, Кержаков, Денисов, даже в ближайшем резерве не видно. Вот и приходится уповать на иностранцев.

– Сможет ли «Зенит» после двух провальных для команды с таким финансированием сезонов под руководством Манчини завоевать если не золото, то хотя бы путевку в Лигу чемпионов?

– Вы знаете, больше всего мне хочется увидеть красивую игру в исполнении нашей команды. Интересно смотреть футбол, а не название команды, находящейся на верхней строчке турнирной таблицы. Можно стать чемпионом, можно им не стать, но футбол должен радовать зрителей. Какие-то выводы о новом «Зените» можно будет сделать уже после первых двух туров.

– В третьем туре «Зенит» будет играть с «Тосно». За кого будете болеть?

– Выскажу довольно крамольную мысль, если бы в еврокубках «Зенит» встретился с командой, в которой было бы больше российских игроков, то мои симпатии оказались бы на стороне соперников питерского клуба (к счастью, такое невозможно). Очень я переживаю за судьбу отечественного футбола, который, похоже, теряет целое поколение. Зная, сколько россиян в составах «Зенита» и «Тосно», мой ответ на ваш вопрос угадать легко.