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  • Игонин: «В «Зените» происходит революция, назревавшая последние годы»

Игонин: «В «Зените» происходит революция, назревавшая последние годы»

14 июля 2017, 11:55
4

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин назвал то, что происходит с клубом из Санкт-Петербурга в нынешнее межсезонье революцией. В том числе и с младшими командами.

– Понимаете ли, что происходит сейчас в «Зените»?

– В какой-то степени – революция, которая назревала на протяжении последних лет. Это касается не только изменений в составе главной команды. Кардинальным образом меняется отношение к «Зениту-2», реформируется работа клубной академии. Эти процессы действительно назрели. Выжимать из того, что было, дальше не представлялось возможным.

– Неужели вы допускаете, что «Зенит» может расстаться с Артемом Дзюбой, о чем сейчас пишут во многих изданиях?

– Если раньше в любой команде пытались удержать талантливого футболиста, иногда закрывая глаза на какие-то трудности характера, то сейчас с любым могут расстаться запросто и купить другого. И уж тем более не пойдут отстаивать своего одноклубника в кабинет президента, как это было в «Зените» при Виталии Мутко. Не удивлюсь, что игрока, который не приглянется Роберто Манчини, запросто попросят на выход, невзирая на былые заслуги.

– В питерском клубе сейчас оптимальное сочетание российских футболистов и легионеров?

– Когда в российском футболе появились первые иностранцы, шутили: «Три бразильца усиливают команду, а четыре ослабляют». К тому же дело не в количестве, а в качестве игроков. Российского костяка, который бы определял игру, в «Зените» давно уже нет. Нет среди россиян и лидеров, которые могли бы вести за собой партнеров. Вспомните прошлый сезон, когда из-за травмы очень долго не играл Данни. Это была прекрасная возможность заявить о себе, но никто ею не воспользовался. Португалец вернулся в строй после тяжелейшей травмы – и снова стал лидером на поле и в раздевалке. Таких футболистов, как Аршавин, Кержаков, Денисов, даже в ближайшем резерве не видно. Вот и приходится уповать на иностранцев.

– Сможет ли «Зенит» после двух провальных для команды с таким финансированием сезонов под руководством Манчини завоевать если не золото, то хотя бы путевку в Лигу чемпионов?

– Вы знаете, больше всего мне хочется увидеть красивую игру в исполнении нашей команды. Интересно смотреть футбол, а не название команды, находящейся на верхней строчке турнирной таблицы. Можно стать чемпионом, можно им не стать, но футбол должен радовать зрителей. Какие-то выводы о новом «Зените» можно будет сделать уже после первых двух туров.

– В третьем туре «Зенит» будет играть с «Тосно». За кого будете болеть?

– Выскажу довольно крамольную мысль, если бы в еврокубках «Зенит» встретился с командой, в которой было бы больше российских игроков, то мои симпатии оказались бы на стороне соперников питерского клуба (к счастью, такое невозможно). Очень я переживаю за судьбу отечественного футбола, который, похоже, теряет целое поколение. Зная, сколько россиян в составах «Зенита» и «Тосно», мой ответ на ваш вопрос угадать легко.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Дзюба Артем Игонин Алексей Данни Манчини Роберто Мутко Виталий
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1500022770
17-ый год, год революции в Петрограде, Не все был рады.
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Большой Медведь
1500023092
Должна быть игра за которую не будет стыдно, зрелищная, с самоотдачей...
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Diman88888
1500024778
Конечно приобретения хорошие,очень приятно что Зенит в трансферных новостях мелькает,пытается серьезно усилиться,но было бы еще лучше,если бы тебе же 50-100 миллионов вложили бы в академию свою,развивали бы молодежь,вклад в будущее клуба и сборной,хорошо что есть такой человек как Галицкий,интересно что будет в Краснодаре лет через десять,сколько выпускников академии Краснодара покажут себя?
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Bivaliy67
1500026310
А Лёша то возмужал!) Приятно читать...
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