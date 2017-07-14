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    Игонин: «История «Тосно» только начинается, им только предстоит завоевывать любовь и признательность болельщиков»

    Экс-капитан «Зенита» и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин пообещал поспособствовать поддержке «Тосно» со стороны областных властей. По его словам, такая инициатива изначально должна исходить от представителей клуба.

    Напомним, что в предстоящем сезоне «Тосно» дебютирует в российской Премьер-лиге. Команда из Ленинградской области будет проводить свои матчи на стадионе «Петровский», на котором ранее выступал «Зенит».

    – Среди ваших коллег по областному парламенту больше болельщиков «Зенита» или «Тосно»?

    – Вопрос риторический. Любовь болельщиков завоевывается годами. Естественно, у сине-бело-голубых поклонников среди депутатов Законодательного собрания Ленинградской области гораздо больше. История «Тосно» только начинается, и команде предстоит завоевывать любовь и признательность.

    – Вы были капитаном «Сатурна», который представлял не Раменское, а всю Московскую область, и перед каждым матчем «инопланетян» на стадионе проводилась перекличка болельщиков из различных районов Подмосковья. Ожидаете чего-то подобного на матчах на «Петровском»?

    – Между «Сатурном» и «Тосно» есть кардинальные различия. Подмосковный клуб был проектом, который полностью финансировался из областного бюджета. Команда из Ленинградской области содержится частными структурами. Поддержка со стороны губернатора выражалась только в том, что ему удалось договориться с коллегой из Санкт-Петербурга о проведении домашних матчей «Тосно» на стадионе «Петровский». Во многом это стало возможным благодаря переезду «Зенита» на новый стадион на Крестовском острове.

    – Будет ли проводиться какая-то работа по поддержке «Тосно» в стенах областного парламента?

    – Инициатива, как мне кажется, должна исходить от самого футбольного клуба. Для начала нужно просто пригласить депутатов и представителей исполнительной власти на матчи команды. Со своей стороны, попытаюсь вовлечь коллег в процесс боления. Уже написал письмо на имя генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко, которого хорошо знаю.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.07.2017 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 09:41

      Чтобы удержаться в РФПЛ, Тосне надо набирать питерских ребят, а не мясных огрызков.

      1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 09:20

      В Арарат Москва наверно поболе болельщиков будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Дядя Серёжа 14 июля 2017, 09:40

      Если все ары Морквабада сбегутся, с полмиллиона наберется.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > paracetamol 14 июля 2017, 14:07

      Это те, кто нигде не работает,
      А ещё половина про футбол не знает,
      Потому что по русски не "ботает"

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