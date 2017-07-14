Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Сампдория» интересуется Уилширом, «Арсенал» требует 10 миллионов

    Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил об интересе «Сампдории» к полузащитнику «Арсенала» Джеку Уилширу. Согласно источнику, лондонский клуб не намерен расставаться со своим воспитанником менее, чем за 10 миллионов евро.

    Сезон-2016/17 англичанин провел в «Борнмуте» на правах аренды. В 29 матчах футболист отметился двумя голевыми передачами. 31 мая Уилшир вернулся в расположение канониров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста сборной Англии в 18 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Сампдория» может не получить 30,5 миллионов евро с продажи Патрика Шика, у которого возникли проблемы с медосмотром для «Ювентуса».

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11