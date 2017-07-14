«Сампдория» интересуется Уилширом, «Арсенал» требует 10 миллионов

Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил об интересе «Сампдории» к полузащитнику «Арсенала» Джеку Уилширу. Согласно источнику, лондонский клуб не намерен расставаться со своим воспитанником менее, чем за 10 миллионов евро.

Сезон-2016/17 англичанин провел в «Борнмуте» на правах аренды. В 29 матчах футболист отметился двумя голевыми передачами. 31 мая Уилшир вернулся в расположение канониров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста сборной Англии в 18 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Сампдория» может не получить 30,5 миллионов евро с продажи Патрика Шика, у которого возникли проблемы с медосмотром для «Ювентуса».