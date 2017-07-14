Шик пройдет повторный медосмотр для «Ювентуса», трансфер может сорваться

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что нападающий «Сампдории» Патрик Шик должен пройти еще один медицинский осмотр для «Ювентуса». Первое обследование чеха, которое состоялось 22 июня, выявило проблемы неопределенного характера и потребовало повторной процедуры.

«Ювентус» рассматривает вариант отказа от приобретения 21-летнего чеха. Источник утверждает, что президент «Сампдории» Массимо Феррера настаивает на продаже. Существует также вариант аренды Шика на полгода с правом выкупа в период зимнего трансферного окна. Напомним, сумма сделки оценивается в 30,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А нападающий забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 32 встречах.