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    Шик пройдет повторный медосмотр для «Ювентуса», трансфер может сорваться

    Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что нападающий «Сампдории» Патрик Шик должен пройти еще один медицинский осмотр для «Ювентуса». Первое обследование чеха, которое состоялось 22 июня, выявило проблемы неопределенного характера и потребовало повторной процедуры.

    «Ювентус» рассматривает вариант отказа от приобретения 21-летнего чеха. Источник утверждает, что президент «Сампдории» Массимо Феррера настаивает на продаже. Существует также вариант аренды Шика на полгода с правом выкупа в период зимнего трансферного окна. Напомним, сумма сделки оценивается в 30,5 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Серии А нападающий забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 32 встречах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    14.07.2017 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 14 июля 2017, 00:57

      Хорошая фамилия).

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