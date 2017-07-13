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    «Манчестер Юнайтед» предложил Эррере новый долгосрочный контракт

    Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает сохранить полузащитника Андера Эрреру. Действующий контракт футболиста с клубом заканчивается следующим летом, после чего он сможет покинуть манкунианцев свободным агентом.

    Англичане уже предложили 27-летнему испанцу новое долгосрочное соглашение. По нему предусмотрено повышение зарплаты футболиста.

    Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Эррера был признан лучшим игроком «МЮ». Ранее сообщалось, что он готов рассмотреть предложение от «Барселоны».

    Источник: Sport.es

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    13.07.2017 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 13 июля 2017, 15:04

      Ну и пусть остается! Хороший игрок!

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