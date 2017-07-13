«Манчестер Юнайтед» предложил Эррере новый долгосрочный контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает сохранить полузащитника Андера Эрреру. Действующий контракт футболиста с клубом заканчивается следующим летом, после чего он сможет покинуть манкунианцев свободным агентом.

Англичане уже предложили 27-летнему испанцу новое долгосрочное соглашение. По нему предусмотрено повышение зарплаты футболиста.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Эррера был признан лучшим игроком «МЮ». Ранее сообщалось, что он готов рассмотреть предложение от «Барселоны».