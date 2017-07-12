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Каррера выступил за ограничение иностранцев в РФПЛ

12 июля 2017, 14:08
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ необходимо изменить. По мнению итальянского специалиста, нужно уменьшить количество иностранных футболистов в чемпионате.

Напомним, ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 будет принят формат «8+17».

«Лимит на легионеров? Думаю, эта проблема больше относится к сборной России. Естественно, у российских молодых игроков должно быть больше возможностей и игровой практики. Если российский футбол хочет развиваться, надо больше полагаться на русские силы и на русских игроков, а также ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах.

Безусловно, это поможет российским игрокам расти и развиваться. Не будет больше 15 легионеров в команде, будет 7-8, которые будут более качественными. Это будет хорошим примером для русских ребят, чтобы получать какие-то навыки», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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insider_retro
1499858309
ГЛАВНАЯ рекомендация уже прозвучала месяц назад.... Поздно дискутировать... Пора реализовывать в установленные сроки....
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talgatnurzhanov2006
1499859652
натурализовать 2состав сборной Германии и все проблемы сняты.
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SPARTAK 85
1499860199
Только время покажет насколько это хорошо
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vladimir-7
1499862320
Каррера может прямо в этом чемпионате в Спартаке сократить количество иностранцев и никто ему не мешает это сделать. А мы посмотрим.
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Опорник84
1499863001
Почему-то в сильных европейских чемпионатах не приходит в голову сделать лимит на легионеров и это не мешает сильным сборным показывать отличный футбол! В той же Германии лимита нет, а сборная вторым составом на голову выше всех на кубке конфедерации! Вот что необходимо сделать так это урезать зарплаты нашим безногим футболиста, ну не стоят они таких контрактов!
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Cнег
1499876549
Правильно,итальянец: у тебя и у Звенита по 12 и более голодранцев, вот и боитесь, что другие клубы наберут столько же и будете вы в конце таблицы..
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kaa-71
1499893822
Надо подымать Российского производителя
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