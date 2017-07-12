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    Каррера выступил за ограничение иностранцев в РФПЛ

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ необходимо изменить. По мнению итальянского специалиста, нужно уменьшить количество иностранных футболистов в чемпионате.

    Напомним, ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 будет принят формат «8+17».

    «Лимит на легионеров? Думаю, эта проблема больше относится к сборной России. Естественно, у российских молодых игроков должно быть больше возможностей и игровой практики. Если российский футбол хочет развиваться, надо больше полагаться на русские силы и на русских игроков, а также ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах.

    Безусловно, это поможет российским игрокам расти и развиваться. Не будет больше 15 легионеров в команде, будет 7-8, которые будут более качественными. Это будет хорошим примером для русских ребят, чтобы получать какие-то навыки», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 14:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 июля 2017, 00:10

      Надо подымать Российского производителя

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 12 июля 2017, 19:22

      Правильно,итальянец: у тебя и у Звенита по 12 и более голодранцев, вот и боитесь, что другие клубы наберут столько же и будете вы в конце таблицы..

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Cнег 13 июля 2017, 05:40

      Ты где там видел голодранцев?

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 июля 2017, 15:36

      Почему-то в сильных европейских чемпионатах не приходит в голову сделать лимит на легионеров и это не мешает сильным сборным показывать отличный футбол! В той же Германии лимита нет, а сборная вторым составом на голову выше всех на кубке конфедерации! Вот что необходимо сделать так это урезать зарплаты нашим безногим футболиста, ну не стоят они таких контрактов!

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Опорник84 12 июля 2017, 15:52

      И в Германии и в Испании и в Англии есть лимиты, просто они другого характера, но там то же пытаются помочь своим...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ufos73 12 июля 2017, 16:31

      8 доморощенных в составе и 3-е не из ЕС в той же германии и Испании вот такой лимит там

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2017, 15:25

      Каррера может прямо в этом чемпионате в Спартаке сократить количество
      иностранцев и никто ему не мешает это сделать. А мы посмотрим.

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 июля 2017, 14:49

      Только время покажет насколько это хорошо

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > SPARTAK 85 12 июля 2017, 15:16

      Время уже показало, как "хорош" лимит в наших условиях. У нас нет толпы "мегазвездочек", которым не дают пробиться "старперы-иностранцы". А тот ручеек, который есть, в условиях лимита превращается в болотце. И новые ограничения конкуренцию не усилят, а без неё - увы, мечтать о повышении среднего уровня... или - теперь уже повышении хотя бы до среднего уровня... вряд ли приходится. Выращивая комнатных собачек, ожидать ,что они вдруг превратятся в бультерьеров, несколько смешно.

      1
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      Рейтинг: +880

      talgatnurzhanov2006 12 июля 2017, 14:40

      натурализовать 2состав сборной Германии и все проблемы сняты.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > talgatnurzhanov2006 12 июля 2017, 14:49

      А в чемпионате-то кто наш глаз будет радовать...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 14:18

      ГЛАВНАЯ рекомендация уже прозвучала месяц назад.... Поздно дискутировать... Пора реализовывать в установленные сроки....

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