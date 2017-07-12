Каррера выступил за ограничение иностранцев в РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ необходимо изменить. По мнению итальянского специалиста, нужно уменьшить количество иностранных футболистов в чемпионате.

Напомним, ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 будет принят формат «8+17».

«Лимит на легионеров? Думаю, эта проблема больше относится к сборной России. Естественно, у российских молодых игроков должно быть больше возможностей и игровой практики. Если российский футбол хочет развиваться, надо больше полагаться на русские силы и на русских игроков, а также ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах.

Безусловно, это поможет российским игрокам расти и развиваться. Не будет больше 15 легионеров в команде, будет 7-8, которые будут более качественными. Это будет хорошим примером для русских ребят, чтобы получать какие-то навыки», – сказал Каррера.