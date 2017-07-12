Чернов: «Перед подписанием контракта с «Уфой» не мог заснуть шесть часов»

Новичок «Уфы» голкипер Алексей Чернов выразил уверенность, что сможет в кратчайшие сроки влиться в команду. Вратарь признался, что не ожидал получить контракт от клуба.

«Хочется прибавлять и доказывать, что я чего-то стою, работать над собой и куда-нибудь выйти в футболке «Уфы». Что касается перехода, все произошло настолько случайно. Я не знал, что делать, куда ехать, действительно ли все это правда. Когда уже предложили контракт не мог уснуть часов шесть. Мысли в голове были потрясающие.

Условия просто отличные, эмоции только положительные. Ребята все добрые, отзывчивые, всегда помогают, что-то рассказывают хорошее. Думаю, что получится влиться в коллектив», – заявил Чернов.

Минувший сезон 19-летний вратарь провел в «Калуге», за который провел во втором дивизионе 21 матч.