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    Чернов: «Перед подписанием контракта с «Уфой» не мог заснуть шесть часов»

    Новичок «Уфы» голкипер Алексей Чернов выразил уверенность, что сможет в кратчайшие сроки влиться в команду. Вратарь признался, что не ожидал получить контракт от клуба.

    «Хочется прибавлять и доказывать, что я чего-то стою, работать над собой и куда-нибудь выйти в футболке «Уфы». Что касается перехода, все произошло настолько случайно. Я не знал, что делать, куда ехать, действительно ли все это правда. Когда уже предложили контракт не мог уснуть часов шесть. Мысли в голове были потрясающие.

    Условия просто отличные, эмоции только положительные. Ребята все добрые, отзывчивые, всегда помогают, что-то рассказывают хорошее. Думаю, что получится влиться в коллектив», – заявил Чернов.

    Минувший сезон 19-летний вратарь провел в «Калуге», за который провел во втором дивизионе 21 матч.

    Источник: ФК «Уфа»

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    12.07.2017 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 13:37

      Давай, давай!! Наращивай потрясающие мысли в голове!!... Тренируй потрясающие сейвы в рамке.... Вратари то же нужны в футболе...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2017, 11:32

      Жги,парень ! Лунёв, вон ,из Уфы в Зенит, а там и в сборную )))))

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