Манчини: «Зенит» – главный клуб России. По значимости такой же, как для Италии «Ювентус»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил высокую значимость петербургского клуба в российском футболе.

Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

«Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, для Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже не подозревают об этом», – сказал Манчини.