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  • Манчини: «Зенит» – главный клуб России. По значимости такой же, как для Италии «Ювентус»

Манчини: «Зенит» – главный клуб России. По значимости такой же, как для Италии «Ювентус»

12 июля 2017, 00:01
56

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил высокую значимость петербургского клуба в российском футболе.

Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

«Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, для Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже не подозревают об этом», – сказал Манчини.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (56)
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VVM1964
1499807396
«Зенит» – главный клуб России. По значимости такой же, как для Италии «Ювентус» . " Может быть, игроки даже не подозревают об этом " И НЕ ТОЛЬКО ИГРОКИ , НО И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ . " ИСТИНА " СНИЗОШЛА ТОЛЬКО НА МАНЧИНИ .
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VikNMar
1499807535
Кто ему такую чушь в уши завёл про " Зенит " ....... да , богатые , только не клуб , а Газпром , завтра запретят госкорпорациям тратить деньги на футбол /хоккей и будет питерский " Ювентус " в попе .
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Kulima
1499807919
Оо, теперь и Манчини, всё, последний кусочек пазла к остальным дэбилам добрался
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ribavadim
1499825021
Ну да...Главный футбольный мешок России! Поэтому Манчини здесь.А о Спартаке он даже и не слышал, как в своё время- вся Римская Империя о нём не слышала, до поры до времени...
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Каратель помойников
1499826686
ещё один болотным газом отравился...
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nik55
1499833750
я уже много раз писал--газ в Зените действует на всех
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vog
1499833776
Вроде итальянец,а ляпнул как в лужу пернул,одни пузыри.Зато знатно лизнул у Миллера.
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Спартач_навсегда
1499834211
от плачески что ль заразился?)
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MaxSpartakM
1499834886
Ха-ха-ха, на таблицу чемпионата России посмотрите сеньер Манчини
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OfaZavr
1499847316
Вот ведь вирус какой пришёл никого в Зене не пощадил.
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