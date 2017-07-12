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    Манчини: «Зенит» – главный клуб России. По значимости такой же, как для Италии «Ювентус»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил высокую значимость петербургского клуба в российском футболе.

    Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    «Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, для Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже не подозревают об этом», – сказал Манчини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 00:01
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    Комментарии54
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Tor25 12 июля 2017, 13:43

      А разве Зенит сейчас не главный клуб страны? Вот доказательство: находится на 18 месте в Европе (ЦСКА 41, Спартак 122), количество принесенный баллов в еврокубках 65(ЦСКА 29,5, Спартак 8,3). Разве не тот клуб который лучшего всего защищает честь страны, и есть главный стране. Только благодаря Зениту мы еврокубковой таблице находимся на 6 месте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Tor25 12 июля 2017, 17:11

      Казалось бы мы должны быть благодарны...
      Но твои рассуждения бездарны.
      Подсчитывать один сезон
      Не резон.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      Tor25 > subbotaspartak 12 июля 2017, 17:19

      В том то и дело, что это рейтинг учитывая данные с 2013 года (то есть 4 прошлых и начало нынешнего)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 13:09

      Никого бы не обидеть, но сказано бестактно и необоснованно... Может перевели сильно оптимистично?... Параллели с Юве вообще не уместны...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2017, 11:15

      Вот ведь вирус какой пришёл никого в Зене не пощадил.

      4
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 12 июля 2017, 10:46

      Развалится зеня все идет к этому))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 июля 2017, 10:09

      Хе-хе)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 12 июля 2017, 09:49

      Блять, ну кадр))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      ajoq 12 июля 2017, 09:13

      Нужно уметь отличать факт от мнения. Вспоминая начало пути Карреры - никогда не делал громких заявлений, говорил, что нужно готовиться к матчам и сосредотачиваться на этом.

      Манчини же начал словоблудить. Посмотрим, что будет на деле.

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 12 июля 2017, 08:57

      насмешил, молодец, деньги начал сразу отрабатывать

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июля 2017, 08:13

      И этому газовые деньги мозги затуманили,мне вас жаль господин Манчини-если вы и вправду так считаете.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 июля 2017, 07:52

      сравнил опу с пальцем

      2
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