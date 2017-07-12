Манчини: «Зенит» – главный клуб России. По значимости такой же, как для Италии «Ювентус»

А разве Зенит сейчас не главный клуб страны? Вот доказательство: находится на 18 месте в Европе (ЦСКА 41, Спартак 122), количество принесенный баллов в еврокубках 65(ЦСКА 29,5, Спартак 8,3). Разве не тот клуб который лучшего всего защищает честь страны, и есть главный стране. Только благодаря Зениту мы еврокубковой таблице находимся на 6 месте.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил высокую значимость петербургского клуба в российском футболе.
Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.
«Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, для Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже не подозревают об этом», – сказал Манчини.