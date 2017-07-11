Селюк: «Желаю Манчини счастливого пути в Хабаровск!»

Агент Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливого пути в Хабаровск. Напомним, в первом туре РФПЛ петербуржцам предстоит провести выездной матч против «СКА-Хабаровска».

«Роберто Манчини, желаю вам счастливого пути в Хабаровск!» – написал Селюк.

Напомним, итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых нынешним летом, сменив на этом посту Мирчу Луческу. Ранее Манчини работал главным тренером в «Лацио», «Фиорентине», «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае».