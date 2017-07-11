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Селюк: «Желаю Манчини счастливого пути в Хабаровск!»

11 июля 2017, 14:22
17

Агент Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливого пути в Хабаровск. Напомним, в первом туре РФПЛ петербуржцам предстоит провести выездной матч против «СКА-Хабаровска».

«Роберто Манчини, желаю вам счастливого пути в Хабаровск!» – написал Селюк.

Напомним, итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых нынешним летом, сменив на этом посту Мирчу Луческу. Ранее Манчини работал главным тренером в «Лацио», «Фиорентине», «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Селюк Дмитрий
Комментарии (17)
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Garrincha58
1499772652
будет ничья
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subbotaspartak
1499773564
А обратно не пожелал? Это типа - послал?
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Аскорбин
1499773789
Сарказм чувствуется.Критин
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порт
1499777935
Ну один раз в сезон можно и слетать.
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zenitforever2015
1499778153
А что такой добрый??
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Popularov
1499779807
Если будет ЧЕСТНОЕ судейство, то Зенит ПРОИГРАЕТ!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Не успел начаться чемпионат и сразу ДВА громких скандала в ФНЛ, а что будет в РФПЛ! Будогосский начал с ДУПЛЕТА и прихлопнул сразу двух зайцев для газовиков - Енисей и Тамбов!!! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! О-Й-Ё-ЁЙ!!! Андрей Будогосский ИЗВИНИЛСЯ перед Андрем Талалаевым за предвзятое судейство Евгения Турбина! Вы себе можете такое представить??? Вот вам пример того, как Будогосский и судейская компания, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие, ПРОГИБАЮТ команды в угоду газовикам! И после этого вы хотите, чтоб в нашем чемпионате арбитры судили ЧЕСТНО! А вот дудки вам! Как скандалили арбитры, так и будут продолжать СКАНДАЛИТЬ! А отец, этого скандального судейства, Будогосский будет всех ПРОГИБАТЬ и ЗАТЫКАТЬ им рот, чтоб не шумели по поводу СКАНДАЛОВ!!! А Енисей Аленичева, как ПРОГНУЛИ под питерцев!!! 100% гол отменили в ворота питерцев! Во как надо работать на газовиков! Ждите новых СКАНДАЛОВ! Будогосский вам их ОБЕСПЕЧИТ, по полной программе БЕЗОБРАЗНОГО судейства наших арбитров!!!
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Zubo
1499779813
А такой добрый, потому что знает что будет ломка ног и других конечностей , дробление голов которые у нас судьи не свистят осебенно когда играет Зенит, и многомилионные инвистиции могут накрыться медным тазом. Надеюсь Манчини предупредили...
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Zubo
1499780188
Манчини главное правильно понять что это угроза от кретина который задумал сломать команду, Манчини должен воспринять адекватно и понять что дорогих игроков ставить нельзя. НАДЕЕМСЯ БУДЕТ СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕЙСТВО !!!!!!!
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Zubo
1499780400
Костоломам терять нечего они с самого дна !!!! Зениту нужно остерегаться !!! Сарсания это знает , я думаю Зенит предупредили !!
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hunta
1499781185
Что...., опять Селюк...?
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