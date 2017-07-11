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    Селюк: «Желаю Манчини счастливого пути в Хабаровск!»

    Агент Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливого пути в Хабаровск. Напомним, в первом туре РФПЛ петербуржцам предстоит провести выездной матч против «СКА-Хабаровска».

    «Роберто Манчини, желаю вам счастливого пути в Хабаровск!» – написал Селюк.

    Напомним, итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых нынешним летом, сменив на этом посту Мирчу Луческу. Ранее Манчини работал главным тренером в «Лацио», «Фиорентине», «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае».

    Источник: Twitter

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    11.07.2017 14:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 11:48

      На обратный путь доброго слова не хватило?

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 июля 2017, 19:43

      Вот только билеты на матч ещё не продаются, бардак.....

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2017, 18:49

      Это он так "красиво" пытался съязвить ? Ну прям ка жена-язва )))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 11 июля 2017, 16:53

      Что...., опять Селюк...?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 июля 2017, 16:40

      Костоломам терять нечего они с самого дна !!!! Зениту нужно остерегаться !!! Сарсания это знает , я думаю Зенит предупредили !!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 июля 2017, 16:36

      Манчини главное правильно понять что это угроза от кретина который задумал сломать команду, Манчини должен воспринять адекватно и понять что дорогих игроков ставить нельзя. НАДЕЕМСЯ БУДЕТ СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕЙСТВО !!!!!!!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 июля 2017, 16:30

      А такой добрый, потому что знает что будет ломка ног и других конечностей , дробление голов которые у нас судьи не свистят осебенно когда играет Зенит, и многомилионные инвистиции могут накрыться медным тазом. Надеюсь Манчини предупредили...

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 июля 2017, 16:30

      Если будет ЧЕСТНОЕ судейство, то Зенит ПРОИГРАЕТ!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Не успел начаться чемпионат и сразу ДВА громких скандала в ФНЛ, а что будет в РФПЛ!
      Будогосский начал с ДУПЛЕТА и прихлопнул сразу двух зайцев для газовиков - Енисей и Тамбов!!!
      То ли ЕЩЁ БУДЕТ! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! О-Й-Ё-ЁЙ!!!
      Андрей Будогосский ИЗВИНИЛСЯ перед Андрем Талалаевым за предвзятое судейство Евгения Турбина!
      Вы себе можете такое представить???
      Вот вам пример того, как Будогосский и судейская компания, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие, ПРОГИБАЮТ команды в угоду газовикам!
      И после этого вы хотите, чтоб в нашем чемпионате арбитры судили ЧЕСТНО!
      А вот дудки вам!
      Как скандалили арбитры, так и будут продолжать СКАНДАЛИТЬ!
      А отец, этого скандального судейства, Будогосский будет всех ПРОГИБАТЬ и ЗАТЫКАТЬ им рот, чтоб не шумели по поводу СКАНДАЛОВ!!!
      А Енисей Аленичева, как ПРОГНУЛИ под питерцев!!!
      100% гол отменили в ворота питерцев!
      Во как надо работать на газовиков!
      Ждите новых СКАНДАЛОВ!
      Будогосский вам их ОБЕСПЕЧИТ, по полной программе БЕЗОБРАЗНОГО судейства наших арбитров!!!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Popularov 11 июля 2017, 16:33

      Как раз наоборот, если будет честное судейство и будут даваться карточки за костоломство, СКА должен знать что будет огребать жёлтые и красные как косто-правильные организации как Урал . СКА СМОТРИ !!!!! НИКАКИХ ПРЯМЫХ НОГ В ГОЛЕНОСТОП !!!!! НИКАКИХ БЛОКИРОВОК УДАРОВ ЛОКТЯМИ !!!!! БУДУТ ПРАМЫЕ КРАСНЫЕ , МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ !!!

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      Рейтинг: +10

      володя п > Popularov 12 июля 2017, 00:33

      ты рамсы не попутал? это Талалаев извинился перед Будогосским за критику арбитра Турбина. Не перевирай, как хохлы

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 11 июля 2017, 16:02

      А что такой добрый??

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zenitforever2015 11 июля 2017, 21:23

      нет,это называется "доброжелательная язвительность"...

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      Рейтинг: +6309

      порт 11 июля 2017, 15:58

      Ну один раз в сезон можно и слетать.

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