«Севилья» близка к приобретению защитника «Лилля» Корчиа

«Севилья» надеется приобрести правого защитника «Лилля» Себастьена Корчиа. 26-летний игрок должен заменить в андалусийском клубе Феррейру Фильо Мариано, который, согласно данным СМИ, намерен покинуть «рохибланкос».

Француз оценивается в 7,5 миллиона евро, однако его контракт с «догами» истекает следующим летом, что может поспособствовать снижению цены.

«Севилья» – большой и очень интересный клуб. В Примере невероятная конкуренция. Однако пока я не в курсе дела, только мои агенты знают, что происходит прямо сейчас.

Я сосредоточен на футболе и вскоре приступлю к тренировкам с «Лиллем», с которым у меня еще год контракта. Я до сих пор не решил, уйду ли я или останусь, но я не говорил, что намерен покинуть свою нынешнюю команду.

Я могу подтвердить, что я слышал об интересе ко мне клубов из Англии, Италии и Испании. Многие из них – большие клубы, но, честно говоря, я обычно не обращаю внимания на все эти слухи. Моя задача – играть в футбол, об остальном позаботится мой агент», – сказал Корчиа.

В прошлом сезоне Корчиа провел все 38 матчей в Лиге 1.