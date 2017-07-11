Амави провалил медосмотр при переходе из «Астон Виллы» в «Севилью»

Защитник «Астон Виллы» Жордан Амави не сможет перейти в «Севилью», сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что клубы достигли соглашения о переходе 23-летнего футболиста с пятилетним контрактом.

Проблема в том, что руководство испанского клуба не устроили результаты медицинского осмотра игрока. В клубе заявили, что защитник не соответствует стандартам команды.

Известно, что в «Астон Вилле» считают это недоразумением, так как у Амави нет никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать перейти в «Севилью».