Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Амави провалил медосмотр при переходе из «Астон Виллы» в «Севилью»

    Защитник «Астон Виллы» Жордан Амави не сможет перейти в «Севилью», сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что клубы достигли соглашения о переходе 23-летнего футболиста с пятилетним контрактом.

    Проблема в том, что руководство испанского клуба не устроили результаты медицинского осмотра игрока. В клубе заявили, что защитник не соответствует стандартам команды.

    Известно, что в «Астон Вилле» считают это недоразумением, так как у Амави нет никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать перейти в «Севилью».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11