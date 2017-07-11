Кононов: «Новички влились в коллектив «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов рассказал о самом ответственном этапе подготовки к новому сезону.

«12 июля проведем контрольный матч с «Ангуштом» из Назрани. Это будет последняя игра перед стартом чемпионата. Сейчас самый ответственный этап, где мы должны подвести команду к первой, очень важной игре. В первую очередь нужно подготовить футболистов психологически, физически, провести много работы над тактикой.

У нас отличный газон, ничем не уступающий австрийскому. Хочу выразить благодарность работникам стадиона.

Что касается новичков, то они чувствуют себя очень комфортно, им в первую очередь нравится Грозный. Они влились в коллектив. Думаю, и остальные ребята уже относятся к ним не как к новичкам, а как к тем, кто готов совместно делать результат», – сказал Кононов.

Напомним, что Кононов возглавил «Ахмат» в текущее межсезонье.