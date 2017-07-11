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    Кононов: «Новички влились в коллектив «Ахмата»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов рассказал о самом ответственном этапе подготовки к новому сезону.

    «12 июля проведем контрольный матч с «Ангуштом» из Назрани. Это будет последняя игра перед стартом чемпионата. Сейчас самый ответственный этап, где мы должны подвести команду к первой, очень важной игре. В первую очередь нужно подготовить футболистов психологически, физически, провести много работы над тактикой.

    У нас отличный газон, ничем не уступающий австрийскому. Хочу выразить благодарность работникам стадиона.

    Что касается новичков, то они чувствуют себя очень комфортно, им в первую очередь нравится Грозный. Они влились в коллектив. Думаю, и остальные ребята уже относятся к ним не как к новичкам, а как к тем, кто готов совместно делать результат», – сказал Кононов.

    Напомним, что Кононов возглавил «Ахмат» в текущее межсезонье.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    11.07.2017 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      Borz1 12 июля 2017, 16:02

      УДАЧИ!!!

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 11 июля 2017, 11:00

      Удачи

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