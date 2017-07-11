Панченко признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2016/17

Болельщики «Динамо» признали 27-летнего нападающего Кирилла Панченко лучшим игроком команды в минувшем сезоне. Напомним, московский клуб выиграл чемпионат ФНЛ, гарантировав себе участие в новом сезоне Премьер-лиги.

«В итоговом голосовании Кирилл Панченко опередил Антона Шунина и всех остальных партнеров с большим отрывом, набрав почти две трети голосов», – говорится в сообщении на сайте болельщиков «Динамо».

В сезоне-2016/17 Панченко принял участие в 37 матчах, в которых забил 26 мячей и отдал девять голевых передач.