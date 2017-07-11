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    Панченко признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2016/17

    Болельщики «Динамо» признали 27-летнего нападающего Кирилла Панченко лучшим игроком команды в минувшем сезоне. Напомним, московский клуб выиграл чемпионат ФНЛ, гарантировав себе участие в новом сезоне Премьер-лиги.

    «В итоговом голосовании Кирилл Панченко опередил Антона Шунина и всех остальных партнеров с большим отрывом, набрав почти две трети голосов», – говорится в сообщении на сайте болельщиков «Динамо».

    В сезоне-2016/17 Панченко принял участие в 37 матчах, в которых забил 26 мячей и отдал девять голевых передач.

    Источник: ФК «Динамо»

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    11.07.2017 01:26
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 11 июля 2017, 11:34

      Молодец Кирюша, теперь ждем такой же результативности в матчах в Премьер Лиге, начинай забивать и отдавать голевые в матче со Спаратоком! Динамо вперед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2017, 11:03

      Голеадор!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 июля 2017, 06:35

      Других вариантов и не могло быть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 11 июля 2017, 06:19

      По делу!

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