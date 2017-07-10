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    Лукаку будет играть в «МЮ» под номером Ибрагимовича

    Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании 5-летнего контракта с нападающим Ромелу Лукаку. Считается, что «Эвертон» заработает на трансфере 90 миллионов суммарно.

    Форвард сборной Бельгии будет выступать за новый клуб под девятым номером, который в прошлом сезоне носил Златан Ибрагимович. В июне швед получил статус свободного агента. Согласно последней информации, в январе Ибрагимович вернется в клуб.

    В минувшем сезоне Лукаку принял участие в 39 встречах всех турниров, в которых забил 26 голов и отдал семь результативных передач. Бельгиец с 25 мячами стал вторым в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступив Гарри Кейну.

    Источник: ESPN

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    10.07.2017 20:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      baltica 11 июля 2017, 10:31

      Златан вернётся-заберёт.

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