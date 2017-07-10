Официально: Лукаку – игрок «Манчестер Юнайтед»

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Контракт с игроком сборной Бельгии заключен на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Форвард присоединится к команде Жозе Моуринью на предсезонных сборах в Лос-Анджелесе. Вчера «Бомбардир» писал о том, что футболист был арестован в США за нарушение правопорядка на вечеринке.

Сумма перехода оценивается в 90 миллионов фунтов. 75 миллионов «Эвертон» получит в качестве разовой выплаты, еще 15 – в случае удачного выступления Лукаку в новой команде.