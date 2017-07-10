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Официально: Лукаку – игрок «Манчестер Юнайтед»

10 июля 2017, 19:21
17

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Контракт с игроком сборной Бельгии заключен на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Форвард присоединится к команде Жозе Моуринью на предсезонных сборах в Лос-Анджелесе. Вчера «Бомбардир» писал о том, что футболист был арестован в США за нарушение правопорядка на вечеринке.

Сумма перехода оценивается в 90 миллионов фунтов. 75 миллионов «Эвертон» получит в качестве разовой выплаты, еще 15 – в случае удачного выступления Лукаку в новой команде.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Лукаку Ромелу
Комментарии (17)
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dak180990
1499703856
Поздравления Welcome to ManUtd Lukaku
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Аристократ Олжик
1499703989
Предатель . . . в Эвертоне лидерам не забивал, буду надеяться что и в МЮ, будешь прятаться от мяча в играх топ-6
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SnoopiDu
1499704822
Так Филлипок уже 2 или 3 дня назад в инстаграмме выкладывал. Ну Я не понимаю почему он предатель? В чем это проявляется? то, что Челси предложил те же деньги, что и МЮ, но игрок захотел играть в МЮ, в чем тут предательство? Он, что говорил что планируют перейти в Челси? НЕТ. В чем проблема сейчас? А по поводу трансфера Ромелу в МЮ это круто!
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Excluz1ve
1499705904
лучше чем Мората, желаю удачи!
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pzdc.
1499706925
Я наоборот не хотел его перехода в Челси. Лучше Морату взять
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Красногорск_Фан
1499707094
В провальном для Челси сезоне Мауру не купили кого он просил (см. биографию Моура от Роберта Бизли). Конте? ну пусть покажет что в такой ситуации он будет эффективней. История повторяется. Уважаю обоих тренеров, но все в руках Конте. Щас ему подсунули те же грабли
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MU-fanatic
1499708588
эта новость сгладит разочарование от ухода Руни!!!)Лу!удачи дьявол!
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Михас007
1499709237
Заиграет еще лучще
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Kulima
1499710628
Ну теперь выдохнул окончательно, давно мечтал увидеть его в футболке МЮ
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яйва-яйва
1499720628
Удачи!
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