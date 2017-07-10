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    Официально: Лукаку – игрок «Манчестер Юнайтед»

    Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

    Контракт с игроком сборной Бельгии заключен на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Форвард присоединится к команде Жозе Моуринью на предсезонных сборах в Лос-Анджелесе. Вчера «Бомбардир» писал о том, что футболист был арестован в США за нарушение правопорядка на вечеринке.

    Сумма перехода оценивается в 90 миллионов фунтов. 75 миллионов «Эвертон» получит в качестве разовой выплаты, еще 15 – в случае удачного выступления Лукаку в новой команде.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.07.2017 19:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 июля 2017, 00:03

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 10 июля 2017, 21:17

      Ну теперь выдохнул окончательно, давно мечтал увидеть его в футболке МЮ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 10 июля 2017, 20:53

      Заиграет еще лучще

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 июля 2017, 20:43

      эта новость сгладит разочарование от ухода Руни!!!)Лу!удачи дьявол!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > MU-fanatic 10 июля 2017, 20:55

      Руни для мю не заменит никто...

      2
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > de bruyne 11 июля 2017, 17:45

      это даже не оговаривается!Руни лучший страйкер-манк во все времена и еще долгие долгие годы его не смогут заменить,а тем более хотя бы повторить его достижения в клубе!

      0
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      Рейтинг: +6943

      Красногорск_Фан 10 июля 2017, 20:18

      В провальном для Челси сезоне Мауру не купили кого он просил (см. биографию Моура от Роберта Бизли). Конте? ну пусть покажет что в такой ситуации он будет эффективней. История повторяется. Уважаю обоих тренеров, но все в руках Конте.
      Щас ему подсунули те же грабли

      3
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 июля 2017, 20:15

      Я наоборот не хотел его перехода в Челси. Лучше Морату взять

      0
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 10 июля 2017, 19:58

      лучше чем Мората, желаю удачи!

      2
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 10 июля 2017, 19:40

      Так Филлипок уже 2 или 3 дня назад в инстаграмме выкладывал. Ну Я не понимаю почему он предатель? В чем это проявляется? то, что Челси предложил те же деньги, что и МЮ, но игрок захотел играть в МЮ, в чем тут предательство? Он, что говорил что планируют перейти в Челси? НЕТ. В чем проблема сейчас?
      А по поводу трансфера Ромелу в МЮ это круто!

      3
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > SnoopiDu 10 июля 2017, 21:27

      очень опытный болела , сразу видно....
      он уже играл за челси , вот и предатель

      0
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      Рейтинг: +44

      dak180990 > JUVIO 10 июля 2017, 22:13

      не фига себе

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > JUVIO 10 июля 2017, 22:33

      -))) с 95 года смотрю футбол и Лукаку помню еще по Андерлехту и да я помню его 18 летним Пацаном в составе Челси.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 июля 2017, 19:26

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      Предатель . . . в Эвертоне лидерам не забивал, буду надеяться что и в МЮ, будешь прятаться от мяча в играх топ-6

      -7
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      Рейтинг: +44

      dak180990 > Аристократ Олжик 10 июля 2017, 19:36

      ну ты ... Ты как Конте! он свободный человек, где хочет играть там и будет

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      Рейтинг: +44

      dak180990 10 июля 2017, 19:24

      Поздравления
      Welcome to ManUtd Lukaku

      2
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      Рейтинг: +6943

      Красногорск_Фан > dak180990 10 июля 2017, 20:21

      буде надеяться на его становление. Тем более что первые туры со слабыми и середняками

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