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    Моуринью: «Жду, когда снова начну работать с Лукаку»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал трансфер Ромелу Лукаку из «Эвертона».

    «Ромелу отлично впишется в игру команды. Он большая личность и большой игрок. Его желание развиваться в самом большом клубе – естественно. Он отлично дополнит команду, и я уверен, что игроки тепло его примут. С нетерпением жду, когда снова начну с ним работать», – сказал португалец, тренировавший нападающего в «Челси».

    Ранее английский клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с игроком сборной Бельгии. Общая сумма сделки оценивается в 90 миллионов фунтов.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.07.2017 20:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 11 июля 2017, 10:00

      Угу, снова его выкинешь из команды, "Особенный"?)

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 июля 2017, 23:42

      А что у вас в Челси произошло???Непонятки были?

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 июля 2017, 22:51

      90 лямов!! + руни тоже не стоит забывать. думаю руни лямов 30-40 точно стоит.

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      Рейтинг: +6943

      Красногорск_Фан 10 июля 2017, 20:26

      Забивает регулярно, не подвержен травмам, адаптирован к АПЛ. (Уже) переболел первыми успехами и неудачами. Хороший мотивированный боец. Еще 2-го такого к нему в нападение и гуд! Рэшфорд молодец, но еще не прошел этот путь становления. Остальные - не чистые нападающие

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Красногорск_Фан 10 июля 2017, 22:50

      а мне кажется, мората был бы лучше., но посмотри, только время нас рассудит!

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      Рейтинг: +6943

      Красногорск_Фан > Павел Буре 11 июля 2017, 14:46

      Мората хорош. Но он в МЮ не рвался. На сколько помню сказал - я что дурак уходить из команды которая дважды выиграла ЛЧ.

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