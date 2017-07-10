Моуринью: «Жду, когда снова начну работать с Лукаку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал трансфер Ромелу Лукаку из «Эвертона».

«Ромелу отлично впишется в игру команды. Он большая личность и большой игрок. Его желание развиваться в самом большом клубе – естественно. Он отлично дополнит команду, и я уверен, что игроки тепло его примут. С нетерпением жду, когда снова начну с ним работать», – сказал португалец, тренировавший нападающего в «Челси».

Ранее английский клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с игроком сборной Бельгии. Общая сумма сделки оценивается в 90 миллионов фунтов.