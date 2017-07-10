Алдонин: «Краснодару» будет нелегко найти равноценную замену Смолову»

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин выразил мнение, что возможный уход из «Краснодара» нападающего Федора Смолова не станет большой проблемой для «быков». По его словам, владелец клуба Сергей Галицкий сможет выделить средства на приобретение игрока на замену 28-летнему форварду.

«Краснодар» обладает большим ресурсом. Даже если Федор покинет команду, то замена ему найдется. Другой разговор, что равноценной ее не назовешь. Федор в последние годы играет очень здорово, ярко и, самое главное, результативно. Обидно, что он получился травму, которая помешает ему начать чемпионат.

Не могу сказать, без Феди «Краснодар» будет другой командой. У них уже есть определенная игровая философия. В случае ухода Смолова Галицкий найдет средства на приобретение забивного форварда. Но мое мнение – Федор сейчас не покинет команду», – сказал Алдонин.

По информации СМИ, Смоловым интересуются «Спартак» и «Зенит». Нападающий стал лучшим бомбардиром РФПЛ прошлого сезона, забив 18 мячей в 22-х поединках.