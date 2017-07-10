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    Широков готов стать спортивным директором РФС

    Бывший капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию о возможном назначении на пост спортивного директора РФС. При этом он заявил, что был бы не против занять такую должность.

    — Вы можете стать спортивным директором РФС?

    — Пока это слухи. Сам прочитал об этом в Интернете.

    — Но вам интересно было бы занять эту должность?

    — Потенциально да, интересно. У нас большие возможности для развития. Но, если бы предложили, из профсоюза, видимо, пришлось бы уйти. Там есть люди, которые способны меня заменить.

    — Со стороны РФС даже не было никаких намеков?

    — Даже близко нет. Когда все это прочитал, был удивлен.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.07.2017 06:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 июля 2017, 11:30

      Будь у него другая фамилия,типа Петров-Сидоров,вопрос и не поднимался бы.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 июля 2017, 11:30

      Раз ушёл из Спартака значит дерьмо, а Р.Широков отлично разбирается в футболе.

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 10 июля 2017, 09:04

      Вот с какого перепугу такие должности предлагают? Никто ведь не будет отрицать, что Роман за свою карьеру показал каким он может быть гнилым человеком, сколько провокаций от него было как на поле так и вне его..я фигею..на такие должности должны ставить как минимум с хорошей репутацией людей..по крайней мере без таких громких скандалов (посты в твиттере, жест в матче, крылатые фразы типа сиди дома ёпта)..

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > alexidj 10 июля 2017, 10:32

      Рыба гниёт с... Мудко.

      3
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