Широков готов стать спортивным директором РФС

Бывший капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию о возможном назначении на пост спортивного директора РФС. При этом он заявил, что был бы не против занять такую должность.

— Вы можете стать спортивным директором РФС?

— Пока это слухи. Сам прочитал об этом в Интернете.

— Но вам интересно было бы занять эту должность?

— Потенциально да, интересно. У нас большие возможности для развития. Но, если бы предложили, из профсоюза, видимо, пришлось бы уйти. Там есть люди, которые способны меня заменить.

— Со стороны РФС даже не было никаких намеков?

— Даже близко нет. Когда все это прочитал, был удивлен.