Широков готов стать спортивным директором РФС

Будь у него другая фамилия,типа Петров-Сидоров,вопрос и не поднимался бы.
Бывший капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию о возможном назначении на пост спортивного директора РФС. При этом он заявил, что был бы не против занять такую должность.
— Вы можете стать спортивным директором РФС?
— Пока это слухи. Сам прочитал об этом в Интернете.
— Но вам интересно было бы занять эту должность?
— Потенциально да, интересно. У нас большие возможности для развития. Но, если бы предложили, из профсоюза, видимо, пришлось бы уйти. Там есть люди, которые способны меня заменить.
— Со стороны РФС даже не было никаких намеков?
— Даже близко нет. Когда все это прочитал, был удивлен.