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Широков готов стать спортивным директором РФС

10 июля 2017, 06:19
4

Бывший капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию о возможном назначении на пост спортивного директора РФС. При этом он заявил, что был бы не против занять такую должность.

— Вы можете стать спортивным директором РФС?

— Пока это слухи. Сам прочитал об этом в Интернете.

— Но вам интересно было бы занять эту должность?

— Потенциально да, интересно. У нас большие возможности для развития. Но, если бы предложили, из профсоюза, видимо, пришлось бы уйти. Там есть люди, которые способны меня заменить.

— Со стороны РФС даже не было никаких намеков?

— Даже близко нет. Когда все это прочитал, был удивлен.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (4)
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alexidj
1499666677
Вот с какого перепугу такие должности предлагают? Никто ведь не будет отрицать, что Роман за свою карьеру показал каким он может быть гнилым человеком, сколько провокаций от него было как на поле так и вне его..я фигею..на такие должности должны ставить как минимум с хорошей репутацией людей..по крайней мере без таких громких скандалов (посты в твиттере, жест в матче, крылатые фразы типа сиди дома ёпта)..
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vladimir-7
1499675432
Раз ушёл из Спартака значит дерьмо, а Р.Широков отлично разбирается в футболе.
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yorgenbarenz
1499675440
Будь у него другая фамилия,типа Петров-Сидоров,вопрос и не поднимался бы.
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